Margarita Portillo recuerda a Andrés García el día que cumpliría años

La tarde de este jueves 23 de mayo nos enlazamos en directo con Margarita Portillo, quien nos habló de cómo recuerda a Andrés García este 23 de mayo, un día antes de que el finado actor cumpliera 83 años.

¿Cómo ha sobrellevado su vida Margarita Portillo?

En exclusiva para Ventaneando, Margarita Portillo se dijo entusiasmada de poder estar con nosotros una vez más, pero al preguntarle cómo ha sobrellevado su vida ahora que ya no está Andrés García dijo: “Pati ha sido difícil, ha sido un proceso el duelo… Me doy cuenta que al principio, aparte de su pérdida y de todo estaba yo enojada, me costó un tiempo y luego a los 4 meses se fue mi hermano, luego sucedió lo del huracán y me ha costado mucho trabajo”.

“Tengo el apoyo profesional y tengo a mi familia, amigos y todo eso que es una red de apoyo también, pero sí ha sido difícil enfrentar diferentes situaciones su ausencia”, recalcó Margarita Portillo.

¿Cómo van las cosas con las propiedades de Andrés García?

Sobre cómo marchan las cosas con las propiedades de Andrés García, su viuda aseguró que “la cuestión legal ahí va, esa la dejo en privado y yo aquí (estoy) ocupándome de lo que me tengo que ocupar e iré enfrentando las situaciones conforme se vayan presentando”.

¿Cómo le hace con los gastos?

Margarita Portillo declaró que de los gastos de la casa se ocupa ella. “De eso me estoy ocupando yo, precisamente ahorita están poniéndole una lona a mi casita que tenía techo de madera y se cayó gran parte, pero ahorita no le puedo poner losa y pues estamos tratando de poner bombas y de limpiar, escombrar y todo eso”.

“A causa del huracán aquí en Acapulco se han incrementado muchísimo los precios, y ha sido muy difícil, ha sido muy difícil para los plomeros, albañiles, carpinteros… la mano de obra está muy cara y no la encuentras”, agregó.

“Aquí en mi casa se me cayó una terraza de mi búngalo y eso no lo he podido poner”, añadió y aseguró que nadie le ayuda con esos gastos, pero conforme va teniendo dinero va haciendo las reparaciones. De igual modo, Margarita Portillo recordó que recibió en su tiempo ayuda de Anahí y de Jorge Reinoso, además de Jorge Ojeda, a quien le pidió prestado.