María José Suárez revela que le cuesta trabajo tener contacto físico con su esposo tras sufrir abuso sexual

Nadie conoce los profundos traumas y secuelas que produce una violación más que quien la ha vivido. María José Suárez habla en especial de cómo le cuesta trabajo tener contacto físico, incluso con su esposo Mauricio Barcelata, luego de haber sufrido una violación de la que responsabiliza abiertamente al conductor de Bandamax, Luis Fernando Villegas, mejor conocido como ‘El Chito Villegas’.

¿Qué dijo María José Suárez?

En exclusiva para Ventaneando , María José Suárez declaró que “Mauricio tiene mucho coraje porque no debe ser fácil saber que tu pareja está rota, no, y que está tratando de buscar las piezas para sanar”.

Te puede interesar: Pedro Rivera Jr. respeta decisión de Chiquis de no haber invitado a toda la familia a su boda

Esposa de Barcelata confiesa que abuso que sufrió por ha afectado su matrimonio [VIDEO] María José Suárez revela que el abuso sexual que habría sufrido, afecta su relación con su esposo Mauricio Barcelata.

“Va a sanar al 100, no, me da claustrofobia que me abracen, me da angustia, no quiero que nadie me demuestre cariño físico”, recalcó María José Suárez.

¿Qué pasará con ‘Chito Villegas’? Mientras tanto, Ana Katiria Suárez, hermana y abogada de María José Suárez, informó que están a la espera de que las autoridades imputen pronto al conductor de televisión.

“Sí, la Fiscalía está integrando con todas las periciales y pruebas, pueden ser diferentes etapas procesales, desde esta etapa de investigación inicial o posteriormente ante un juez de control que es a lo que se busca llegar para que se observen cuáles son las pruebas que tenemos y nos puedan otorgar este derecho a hacer una imputación directa y, por supuesto, eventualmente tener una sentencia condenatoria”, agregó.

Te puede interesar: Olga Breeskin aclara que quien maltrata a Irina Baeva es México, no Gabriel Soto

¿Habrá un concierto en apoyo a las víctimas de este delito?

Tanto María José como Ana Katiria impulsan el concierto “Voces de Resistencia” que se llevará cabo el próximo 27 de julio en un conocido auditorio de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en apoyo a otras víctimas de este tipo de delitos con las que María José se siente comprometida.

“Yo sé que puedo ayudar a muchas y que, simplemente con haber lenvatado la voz, ya ayudó a muchas a que lo sigan haciendo, yo hoy te puedo decir que no tengo miedo, no he vuelto a tener miedo desde que levanté la voz. Me siento liberada, me siento fuerte, con mucho coraje”, finalizó.