Mariana Ochoa defiende su versión sobre el distanciamiento de los OV7

Aunque Érika Zaba, su excompañera de OV7, la desmintió y aseguró que Ari Borovoy no intentó reunir a Kalimba, M’Balia y ella en el 90’s Pop Tour, dejando fuera a Lidia, Óscar y Mariana Ochoa, esta insiste que sí fue así.

¿Qué dijo Mariana Ochoa?

Al preguntarle en exclusiva para Ventaneando a Mariana Ochoa sobre cómo fue el chisme, la cantante entre risas declaró que “yo tengo mi versión y ella la de ella. Hay que tapar el sol con un dedo, pero a veces no se puede”.

“Mira, al final de cuentas somos lo que somos, entonces, a mí no me molesta que Kalimba invitó a su concierto, de ninguna manera me molesta que se hayan subido a cantar con él, o sea, si yo hubiera podido ir lo hubiera hecho”, aseveró.

¿Existe un código entre los OV7?

Mariana Ochoa aseguró que entre los integrantes de OV7 “hay un código importante y es, si subimos a hacer algo, es siempre dejar bien el nombre del grupo y el individual sobre todo”.

¿Mariana Ochoa hará su debut como solista? Enfocada en su carrera después del grupo, Mariana Ochoa se alista para su primera presentación como solista, este vieres en el centro nocturno La Maraka, en la Ciudad de México.

“Ya estoy a días. Estoy muy contenta, he tenido el tiempo suficiente para ensayar, para darle muchas pasadas. Me he juntado con mis músicos, he tenido ensayos especiales con mis coristas también, con mis vocal-couches, entonces, como que le he podido dar a cada cosa su tiempo. Eso me tiene tranquila porque sí quiero subirme a disfrutar en el escenario”.