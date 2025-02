Mariana Ochoa revela TENSIONES dentro de OV7; ¿cuál es la razón?

Recientemente se dio a conocer que el próximo 21 de marzo del 2025, será la última presentación de los “ 90s Pop Tour” en la Arena CDMX, concierto en donde la agrupación OV7 se presentará. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención de los fans fue que durante la revelación del cartel para este show, varios integrantes del dicha agrupación musical fundado en 1989, no aparecían dentro de él.

Como bien lo dice su nombre, la agrupación está integrada por siente personalidades, Kalimba, Ari Borovoy, M’balia, Érika Zaba, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel. Pero, en dicho promoción, sólo aparecen los primeros cuatro mencionados, dejando fuera a los últimos tres.

Te puede interesar: Hijo de ‘Paquita la de Barrio’ rompe el silencio tras su repentina muerte

¡No es justo! Grisel no permitirá que separen a su hija de su nieto [VIDEO] Grisel acepta que cometió un error en el pasado permitiendo que le quitaran a su hija y ahora impedirá que la suegra de su hija María le quite a su hijo.

¿Hay conflicto entre los integrantes de OV7?

En este sentido, fue Mariana Ochoa que rompió el silencio y dio a conocer información sobre lo que está pasando dentro de OV7. A través de una reciente entrevista, la cantante de 46 años de edad reveló que nunca recibió una invitación por parte de los otros miembros de la agrupación para formar parte del concierto con artistas de los años 90.

“Me levanté con la noticia de que habrá un concierto”, expresó la también actriz y posteriormente agregó: “Vi un póster en donde aparecían ellos cuatro (Kalimba, Ari Borovoy, M’balia, Érika Zab) para hacer una Arena creo que en marzo y pues dije ‘ah caray, nadie me invitó’ evidentemente no estoy en la foto”.

También te puede interesar: Santa Fe Klan obsequia 200 prótesis para personas que no pueden caminar; ¿cómo conseguirlas?

No obstante, Mariana aseguró que de haber recibido la invitación, probablemente los hubiera rechazado, ya está enfocada en sus proyectos: “Si me hubieran invitado, probablemente hubiera dicho que no, yo llevó más de un año construyendo mi propia carrera, estoy lanzando música nueva”. Aunque también aseguró que no es justo que usen el nombre de OV7 para beneficio de solo cuatro integrantes: “Solo pueden hacer uso del nombre OV7 si estamos los siete juntos y arriba del escenario”, sentenció.