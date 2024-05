Maribel Guardia habló con la mamá de Ana Bárbara para mediar el conflicto

Al conflicto familiar entre Ana Bárbara y su hermano Francisco Ugalde por los derechos de una de sus canciones se sumaron las acusaciones de este, José Emilio Fernández, Jose María Fernández ‘El Pirru’ y de su propia mamá en contra de Ángel Muñoz, pareja de la cantante a quien acusan de maltratar a los hijos menores de la intérprete. Esta situación no ha pasado desapercibida para amigos cercanos de la familia y es Maribel Guardia quien revela que incluso ha intentado mediar en este acalorado desencuentro.

¿Quién dijo Maribel Guardia?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Maribel Guardia declaró lo siguiente: “ahora estuve con la mamá, que la quiero mucho porque estuvimos en Chiapas la vez pasada que fui a cantar y ahí estuve con ella y la adoro a la mamá, y adoro a Ana Bárbara”.

“Pues mira, tiene tantos hijos. Claro que sí que las dos sufren, pero qué difícil como madre. Yo sé lo que está sufriendo Ana Bárbara, también sé lo que sufre la mamá y total que así es esto. Lo que le pido a Dios es que no metan enemistad en esta familia porque son una familia. Que Dios los bendiga, tanto a Ana Bárbara como a la mamá y merecen ser felices. Yo he tratado justamente eso, de darle ese amor a las dos y decirles ‘no permitan que entren chismes, no le hablen a la prensa’”, recalcó.

¿A Maribel Guardia la regañó el padre José de Jesús Aguilar? En otros temas, Maribel Guardia admitió que el padre José de Jesús Aguilar la regañó por tener en su casa las cenizas de su hijo Julián.

“Me dio una paliza el padre ese día, pero yo no le hago caso. Es un proceso que tienes que vivir y bueno, yo lo voy a vivir a mi aire”, agregó y señaló que ya tiene un nicho donde reposarán los restos de su hijo: “Ya lo hice pero ahorita no, ya no voy a hablar más de eso. Les mando un beso”.

Maribel Guardia fue captada a su regreso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Aeropuerto de la Ciudad de México.