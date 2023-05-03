Maribel Guardia y su nuera celebraron el cumpleaños de José Julián.

En medio de su duelo, Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón, encontraron fuerza y ánimos para celebrar este martes el cumpleaños número 6 del pequeño José Julián, hijo de Julián Figueroa, quien también ayer hubiera cumplido 28 años.

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A la casa de la querida actriz, llegaron algunos compañeritos de escuela del pequeño, así como muy selectos amigos y familiares. Entre estos, las hermanas de Joan Sebastian, Ana y Yolanda Figueroa.

Respetamos mucho nosotros su espacio de Maribel, sabemos obviamente como está devastada, pero pues venimos a estar un rato con ellos, para nosotros es súper especial…, los dos cumplían años el mismo día y, ahorita que Juliancito no está queremos… Siempre, el niño desde que nació para ellos fue muy especial, para nosotros también, entonces, ahorita para eso estamos aquí

Rosa Figueroa, otra de las hermanas de Joan, también acudió con su familia, aunque no dio ninguna declaración.

¿Qué opinan los vecinos de Maribel Guardia?

Como pocas veces, una vecina se animó a compartir lo mucho que admira la fortaleza de Maribel y de su nuera.

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La quiero muchísimo, es un gran ser humano, admirable y que Dios los bendiga mucho. Muy triste obviamente, pero está muy animada con su nieto, está ilusionada en darle mucho amor y muy buena educación y van a salir adelante. Yo a Julián lo veía, íbamos al bosque a Tlalpan, yo soy maratonista y ahí me lo encontraba, echándole ganas, siendo súper saludable y muy amable, muy cariñoso. Es triste, hace poco tuve la oportunidad de verla y pobrecita

En redes sociales, tanto Maribel como Imelda, compartieron pensamientos en torno a Julián a propósito de tan señalada fecha, trascendió que la temática de la fiesta de José Julián fue de dragones.