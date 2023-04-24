Maribel Guardia y su conmovedor regreso al teatro.

Tal como este programa lo adelantó, Maribel Guardia regresó este fin de semana al escenario de la obra ‘Lagunilla mi barrio’ y antes de ingresar al teatro, compartió con la prensa la extraordinaria experiencia que tras la muerte de su hijo Julián, la ha hecho encontrar serenidad.

Quiero contarles que, bueno, estaba muy mal, la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas, temblaba toda y el otro día tuve una experiencia increíble, porque estaba en el rosario de Julián y cerrando los ojos, empecé a rezar, a rezar en eso, vi a Julián, fue algo que transformó en ese momento, pues el dolor que tenía tan grande

Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidad que él sentía, que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz

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Julián, me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, era como su pelo, pero con luz, con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba, para mí, esa fue la manera en que sentí que mi hijo estaba conmigo y que me dijo ‘No te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, o sea y me dio otro sentido del dolor. ¿Sabes por qué?, porque ahora, claro que estoy triste, pero no cómo estaba, es una tristeza diferente, una tristeza por no verlo

¿Cómo están su nieto y su nuera?

También, habló de cómo se encuentran su nieto José Julián y su nuera, Imelda Garza.

Lo disfruto tanto, sé que no es mi hijo y sé que, tal vez, no siempre va a estar conmigo mi nieto, porque pues la mamá es muy joven y muy bella y seguramente, en algún momento se casará, pero siempre voy a estar cerca de él para protegerlo y para cuidarlo

¿Cuál fue su participación en la película que grabó junto a su hijo?

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Y habló sobre Centurion: The Dancing Stallion, la película póstuma de Julián que hace unos días se estrenó en Estados Unidos.

Julián canta el tema de la película y canta a parte cuatro canciones de la película y yo hago una actuación especial

Sobre el disco que dejó inconcluso y que luego de la muerte de Diego Verdaguer, le iba a producir Amanda Miguel, comentó: