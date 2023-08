A pesar de que muchas personas llegan a sufrir crisis por la edad, Marimar Vega, quien celebró sus primeros 40 años de vida este 14 de agosto, se dice plena y más que feliz por llegar al cuarto piso.

¿Cómo se siente Marimar Vega?

Sobre esto, Marimar Vega dijo: “Abrazo mis 40 cuarenta años con muchísima gratitud, creo que todo lo que he vivido y todos los tropezones, y los no, los errores, los aprendizajes, todo. Hoy estoy en un lugar muy lindo para cumplir 40 años”.

Marimar Vega se confiesa contenta, plena y agradecida a sus 40 años

“Estoy en la relación de pareja que siempre quise, en el trabajo que siempre quise, tengo una cosa de valor que es “El rincón de los errores” donde ayudo a mucha gente. Estoy muy contenta”, agregó.

¿Sufrió algún tipo de crisis? Al preguntarle si tuvo algún tipo de crisis por cumplir 40 años, Marimar Vega dijo que “no sé si crisis como tal, pero creo que hace un año, en los 39 siento que tuve más crisis, si se puede decir”.

¿Tiene pensado convertirse en mamá?

Sobre la posibilidad de convertirse en mamá, Marimar Vega comentó: “Yo estoy intentando embarazarme. Al día de hoy no ha pegado y siempre les digo que el día que pegue se los contaré, ojalá pegue y si no también hablaré de eso porque creo que esas cosas hay que compartirlas y hoy hay mucha infertilidad por muchas razones”.

¿Invitaría a su ex Horacio Pancheri a su podcast?

En otros temas y aunque acepta tener buena relación con sus exparejas, fue tajante ante la posibilidad de invitar a Horacio Pancheri a su podcast titulado “El rincón de los errores”.

“No, por supuesto que no. Ya saben, él otro que se cree todo y siempre le ponen que Marimar habla mal de él. Yo nunca hablo mal de nadie, siempre me hago responsable de esa relación y no es alguien grato en mi podcast”.

Marimar Vega participó en el claquetazo de la serie “Doctora Lucía”, mismo que protagoniza y que se estrenará en octubre próximo por la señal de Azteca UNO.