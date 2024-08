Martín Bello demandó a Diego Boneta por agresiones físicas y perjuicios

¿Recuerda usted al actor español Martín Bello, quien interpretó al hermano de Luis Rey en la serie de Luis Miguel que interpretó Diego Boneta hace años y que interpuso una demanda en contra del actor en 2022 asegurando que lo golpeó de más en una escena, causándole serias lesiones en las cervicales? Pues tras la nula respuesta de las autoridades mexicanas, el actor decidió demandar en mayo pasado a Diego y a las casas productoras de la serie en Estados Unidos por agresiones físicas y perjuicios.

¿Qué dijo Martín Bello sobre esta situación?

En entrevista exclusiva con Ventaneando , Martín Bello declaró que “la situación ocurre en el 2020 y ten en cuenta que hay una pandemia de por medio y todos los procesos judiciales a nivel mundial se paralizaron”.

“En abril de 2022 es cuando se interpone la demanda allá en México. La demanda está emitida en trámite y se estaban incorporando las pruebas, pero fue todo muy raro porque no le notificaron. De repente todo se iba retrasando, iban diciendo unas cosas y no pasaban”.

“La fiscal general solicitó mi carpeta de investigación y está retenida ahí sin motivo alguno. Ahí hay como una ‘mano negra’ que no permite que el proceso pueda continuarse, por lo menos allá en México”, agregó Martín Bello.

“He pedido ayuda consular en España, están enterados. Da la sensación de que están buscando que la acción caduque porque están haciendo que se vayan dilatando los tiempos, no quedaba más remedio, allá no hay prescripción y obviamente, la conexión que hay por parte de las productoras, pues al tener la matriz en Estados Unidos da lugar”, recalcó el actor español.

“Siempre yo fui a trabajar con un guion concreto y cuando yo llegué a mi lugar de trabajo me cambiaron el guion y sufrí una agresión por parte de mi jefe y la escena pasó de ser una idea en el papel a algo completamente opuesto a lo que se hizo”, aseveró.

¿Martín Bello tiene un reclamo especial para Diego Boneta? Martín Bello reveló que vio la entrevista que nuestra querida Linet Puente le hizo a Diego Boneta en Madrid, en donde declaró que él no quiso ponerse protecciones.

“Yo tengo un WhatsApp a los dos días pidiéndome perdón, yo llevaba protección en los codos y la espalda. Yo tengo otro mensaje del director diciéndome ‘voy a hablar con Diego’. Actualmente estoy que no sé cómo me voy a levantar porque te pega el dolor al cuello y ese día ya está anulado. Le sumamos el zumbido en el oído que tengo ahora, tengo una visión crónica, estoy a la espera de que se me haga hernia en el cuello y me tengan que operar y un peritaje médico donde dice que esto no se va a curar con el tiempo”, añadió.

¿Lo querían hacer firmar un documento para otorgarle su perdón?

Martín Bello recalcó que intentaron hacerlo firmar un documento en el que les diera su perdón y no les reclamara ningún tipo de gasto, pero no lo firmó.

¿Martín Bello estuvo trabajando en México de forma ilegal?

Pero, sorpréndase porque el actor asegura además que las compañías productoras lo tuvieron trabajando en México de manera ilegal.

“A mí me tuvieron que haber hecho la VISA y me propusieron hacerla cuando regresase a España. Yo regresé a España y además tengo los mensajes ‘me tienen que hacer la VISA de trabajo’ y de repente dejaron de escribirme y se olvidaron, no hicieron la VISA”, reiteró.