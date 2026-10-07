¿Es dañino para los perros? Esto es lo que podría pasar si usas vinagre, limón y romero como “remedio” para las pulgas:

Hoy en día es común que encuentres contenido en redes donde compartan y expliquen sobre supuestas soluciones en ayuda de tus perros y demás mascotas, pues recientemente un video se hizo viral en donde se compartía que al usar vinagre, limón romero podías repeler las pulgas, lo cuál es completamente falso e incluso podría tener impactos muy negativos con tu lomito.

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De momento este tipo de soluciones no cuentan con alguna base científica que avale o respalde este tipo de información, por lo que es importante que no automediques o trates a tu perro sin la supervisión o guía de un experto, pues la acidez del vinagre y limón podría dañar su pelaje y piel.

¿Qué dicen los expertos sobre los remedios para quitar las pulgas a los perros?

Si tu perrito se ha rascado constantemente, es ideal que lo lleves al veterinario, en primera para descartar alguna otra enfermedad y reacción, pues al igual que todo ser vivo, los perros pueden tener reacciones debido a las picaduras de pulgas, según con el creador de contenido "BreakingVlad", señala que la mejor opción es utilizar productos comerciales.

Una vez que el diagnóstico de un experto señale que tu lomito tiene pulgas, lo ideal es aplicar el tratamiento que este te señale, pues pueden ser en tabletas, en shampoo, con un collar antipulgas, en pipeta, shampoo e incluso aerosol, medidas que podrás decidir dependiendo de tu presupuesto, el tamaño de tu perro y su tipo de piel y pelaje.

¿Por qué es importante llevar a tu mascota al veterinario ante cualquier anomalía?

Sí, el internet puede ser muy útil para encontrar soluciones puntuales, aunque tratándose de un tema tan delicado como lo pueden ser las mascotas, es recomendable no solo hacer caso a un video y procurar tener la guía de un experto, mismo que pueda llevar un seguimiento de tu mascota durante toda su vida. El que haya creadores de contenido que asesoren y expliquen no quiere decir que debes de evitar cuidar de tus mascotas con profesionales.