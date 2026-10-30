Adiestrador canino: “Los perros callejeros solo necesitan amor, no necesitas entrenarlos”

Adoptar perros callejeros implica mucho más que ofrecerle comida y un lugar donde dormir. También requiere tiempo, paciencia y comprensión para que pueda adaptarse a su nuevo entorno.

Sin embargo, un adiestrador canino plantea una mirada diferente sobre este proceso: los perros que vivieron en la calle no siempre necesitan entrenamiento, sino cariño y un entorno seguro para desarrollar confianza.

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¿Qué necesitan los perros callejeros?

Según el adiestrador canino César Millán, los perros que vivieron en la calle necesitan tiempo para acostumbrarse a una nueva familia y sentirse protegidos. Por eso, ofrecerles cariño, paciencia y un ambiente tranquilo es fundamental para que puedan recuperar la confianza y adaptarse a su nuevo hogar.

También es importante respetar sus tiempos, permitirles explorar los espacios sin presionarlos y prestar atención a sus reacciones. Cada animal tiene una historia diferente y puede necesitar un período distinto para sentirse cómodo con las personas y otros animales.

Además del afecto, requieren alimentación adecuada, agua fresca, atención veterinaria y un espacio seguro para descansar. Aunque no todos necesitan un entrenamiento intensivo, sí es conveniente acompañar su aprendizaje con límites claros y refuerzos positivos. La clave está en comprender su comportamiento, evitar los castigos y construir un vínculo basado en la confianza. Así, poco a poco, podrán sentirse parte de su nueva familia.

¿Qué errores debes evitar al cuidar a un perro que acaba de ser adoptado?

Al adoptar un perro, es importante evitar los cambios bruscos y las situaciones que puedan generarle estrés. Durante los primeros días, no conviene recibir demasiadas visitas, obligarlo a interactuar con desconocidos ni llevarlo a lugares concurridos. También es un error dejarlo solo durante muchas horas sin haberlo acostumbrado progresivamente. Otro aspecto fundamental es no cambiar constantemente sus horarios de alimentación y paseo, ya que necesita establecer una rutina. Por último, evita los castigos cuando tenga accidentes dentro de casa: es preferible reforzar las conductas positivas y enseñarle con paciencia.