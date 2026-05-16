Chef Herrera advierte que MasterChef 24/7 se pondrá MÁS estricto con los cocineros: “Un plato bien hecho”

Presión y estrategias en tiempo real: bajo esta premisa, MasterChef 24/7 está listo para arrancar con transmisiones toda la semana, día y noche, que pondrán a prueba a los participantes, sobre todo porque -como bien lo adelantó el chef Herrera- las exigencias se pondrán más intensas que en otras ediciones.

¿Qué dijo el chef Herrera sobre las exigencias que tendrán para los cocineros de MasterChef 24/7?

Hace unos días, los chefs Adrián Herrera y Poncho Cadena se hicieron presentes en el programa "Venga la Alegría" para hablar de las actividades que habrá en MasterChef 24/7 toda la semana y comentar sobre su exigente papel de jueces.

En cierto momento de la charla, los conductores de "Venga la Alegría" resaltaron el hecho de que en esta temporada 2026 los cocineros estarán apoyados por cuatro Maestros del Fuego que los apoyarán con todos sus conocimientos culinarios.

"No solamente es 24/7, sino que ahora también van a tener profesores, eso complica el tema para ellos porque creo que vas a ser más exigente", le comentó Sergio Sepúlveda a Adrián Herrera, quien fiel a su estilo sin filtros aceptó que aunque este es un cambio muy bueno para el aprendizaje de los cocineros, también les traerá más responsabilidades.

"Mira, (los cocineros) siempre han tenido un tiempo de instrucción, por supuesto, nada más que ahorita lo estamos haciendo más... más intenso: cuatro profesores, 24/7, entonces pues estamos esperando RESULTADOS ESPECTACULARES", detalló Herrera.

"Entonces pues no nos salgan con que a 'Panchita la bolsearon'; o sea, ya te puse ahí al muñeco para que te dé unas clases, ahora me presentas un plato bien hecho con la técnica correcta y que EL PLATO ESTÉ A LA ALTURA DE MASTERCHEF", concluyó el juez.

"Como jurado, al tener mejores platillos estamos seguros de que podremos dar mejores consejos, mejores críticas, más justas, mejor argumentadas y pues... ¡a darle!, yo creo que eso de tener instructores es un gran, gran acierto", complementó el chef Poncho Cadena en un tono más relax.

Como ves, los cocineros no tendrán una misión sencilla en MasterChef 24/7... ¿la presión en la cocina acabará por vencerlos o podrán con las exigencias de los chefs? ¡Sintoniza la transmisión y entérate de todos los chismes!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo del 2026 en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.