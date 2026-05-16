El Proyecto Magenta conquista la experiencia MasterChef 24/7 con pasarela

Liza Báez, Mariana Ávila, Cecia Loaiza y Susy Mouriz, conocidas en redes sociales como Proyecto Magenta, fueron parte de los 13 creadores de contenido que participaron en la experiencia MasterChef 24/7. Aunque ninguna de las mencionadas fue elegida por el público para seguir como competidora en el reality, disfrutaron de su estancia en las instalaciones y lo demostraron con una pasarela.

Proyecto Magenta es un grupo de colaboración en redes sociales formado por la creadora de contenido panameña Susy Mouriz, junto a Báez, Ávila y Loaiza. Juntas realizan retos extremos, vlogs de viaje, bromas y concursos, subiendo dinámicas semanales a sus respectivos canales de YouTube y otras plataformas.

La pasarela del Proyecto Magenta que conquistó TikTok

Antes de comenzar la experiencia de MasterChef México 2026, que en esta temporada será 24/7, Liza Báez, Mariana Ávila, Cecia Loaiza y Susy Mouriz se tomaron un momento para realizar una pasarela por los pasillos de TV Azteca, con la que ya conquistan las redes sociales. El video que muestra a las creadoras de contenido desfilar ha generado cientos de miles de vistas en tan solo unas horas.

Además de las reproducciones, el clip compartido en las cuentas oficiales de MasterChef México, ha recibido miles de "Me gusta" y comentarios, como el de la propia Mouriz que bromeó en TikTok al escribir: "lo sé, soy las más alta chicos".

¿Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo?

El estreno de MasterChef 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".