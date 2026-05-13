“Me asusté": Poncho Cadena, juez de MasterChef 24/7, confiesa el reclamo de una exparticipante

Poncho Cadena ya está listo para comenzar su trabajo como juez en MasterChef 24/7, que da inicio el próximo domingo 17 de mayo de 2026, con una nueva edición en la que los participantes vivirán una experiencia sin precedentes. Para dar a conocer los detalles del formato, el chef se presentó en el programa Ventaneando, por Azteca UNO, en el que habló del reclamo que le hizo una exparticipante.

MasterChef México transmitirá una nueva edición del famoso reality de cocina. Para esta temporada, los concursantes convivirán diariamente y además de los clásicos retos, tomarán clases de cocina y se enfrentarán a dinámicas especiales que los llevarán a ganarse al público, pero sobre todo a demostrar que son los mejores cocineros.

Poncho Cadena confiesa cuál fue el reclamó de una famosa actriz

Roberto Hernández, conductor de Ventaneando, le preguntó a Poncho Cadena si en alguna ocasión había recibido el reclamo de un participante fuera del aire. Al respecto, el chef respondió: "Sí, sí me ha pasado".

El chef confesó que la famosa actriz y villana de telenovelas, Ana Patricia Rojo, fue la exparticipante que le reclamó luego de un reto, pero dejó claro que "es una dama".

"Era la primera temporada que grababa y siempre me tocó trabajar con celebridades. Digo, todos somos iguales, pero te imponen de alguna manera y pasó que con algo no estuvo de acuerdo, perdió el tiempo y le tuvimos que quitar o no le contamos sus tortillas, y en el corte...".

Chef Poncho Cadena nos explica TODO del formato de MasterChef 24/7 ¡Esto es lo que no sabías!

El chef explicó que Ana Patricia Rojo no fue grosera, ni le reclamó de forma ofensiva, y aseguró que el reclamo fue de una forma educada y diplomática. Sin embargo, confesó: "Me asusté". También dijo que se trataba de la primera temporada en la que participaba y que ella es una gran actriz, por lo que sí le impactó el reclamo.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+, mientras que los detalles más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

En esta temporada los chefs son: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi, mientras que los hosts digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases serán impartidas por Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos maestros del fuego.