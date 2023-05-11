MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Irma Miranda?

Estamos a escasos días de que inicie la tercera temporada de MasterChef Celebrity, edición que contará con rostros nuevos, uno de ellos el de Irma Miranda, quien con su carisma y encanto tratará de conquistar los paladares de nuestros jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

¿Quién es Irma Miranda? Irma Miranda Valenzuela es originaria de Cajeme, Sonora. Nació el 15 de agosto de 1996, actualmente tiene 26 años. Mide 1.74 metros, tiene el cabello oscuro y ojos cafés.





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A los 18 años se convirtió en Nuestra Belleza Sonora, también concursó en Nuestra Belleza México en 2016, donde quedó entre las finalistas. En 2021 fue designada como Mexicana Universal Sonora, por lo que representó a su estado en Mexicana Universal Sonora 2022.

Irma Miranda no solo es modelo, sino también estudió la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora. Además, es bailarina de ballet folclórico, activista y modelo. De igual forma, la joven de 26 años tiene un gran impacto en redes, pues cuenta con más de 57 mil seguidores y sus fotografías alcanzan miles de likes y decenas de comentarios enalteciendo su belleza, carisma y talento.

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También trabaja como la Organización Civil Comuna, donde es parte del Proyecto Punto Migrante y de la campaña En Cajeme, que tiene como objetivo el apoyo a mujeres y menores de edad en situación ilegal.

Irma Miranda posee una belleza sin igual, pero también tiene un gran desenvolvimiento, además de carisma y personalidad, cualidades que la llevaron a formar parte del certamen Miss Universo 2022, donde desafortunadamente fue eliminada y no quedó entre las 16 semifinalistas.

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¿En qué lugar quedó Irma Miranda Valenzuela?

Irma Miranda Valenzuela no pudo pasar a las semifinales de Miss Universo 2022, pero representó dignamente a México y tuvo un papel destacado.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO el domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones a través de la App TV Azteca EN VIVO.