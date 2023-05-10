MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es el Padre José de Jesús Aguilar?

Estamos a pocos días de poder disfrutar del talento de grandes personalidades en la cocina más famosa de todo México dentro de MasterChef Celebrity 2023.

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, viene con nuevos retos para todos los famosos que han aceptado el compromiso de mostrar sus talentos culinarios en la cocina más demandante de la televisión mexicana.

De acuerdo con los primeros promocionales los chefs van a tener un nivel de exigencia mucho mayor al que había en las otras temporadas, por lo que cualquier error puede dejarlos fuera.

Una de las personalidades que aceptó el reto de ir a la cocina de MasterChef Celebrity, es el querido Padre José de Jesús Aguilar.

¿Quién es el Padre José de Jesús Aguilar?

El Padre José de Jesús Aguilar, es por mucho de los más queridos y reconocidos en el mundo del espectáculo, ha tenido la oportunidad de oficiar misas para varias celebridades y participar en algunas producciones de la pantalla chica.

El sacerdote ha encontrado una forma fácil y sencilla de llevar su misión a las nuevas generaciones por medio de las redes sociales.

Hace unas semanas, el Padre José de Jesús Aguilar reveló que estaba haciéndose unos estudios de rutina para descartar cualquier complicación médica. Sin embargo, ha dejado en claro que viene con toda la actitud para demostrar su talento en la cocina.

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¿Cómo y cuándo ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

El estreno de MasterChef Celebrity 2023, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20 horas, este próximo domingo 14 de mayo, donde los famosos van a poner a prueba su buena sazón en la cocina.

