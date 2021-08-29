MasterChef Celebrity: Ve cómo lucía Alicia Machado cuando ganó Miss Universo.

Una de las participantes que más ha sorprendido en MasterChef Celebrity es la encantadora Alicia Machado, quien durante los dos programas que lleva el reality más importante de cocina, nos ha demostrado sus grandes habilidades culinarias y, por supuesto, su exquisito gusto por la buena comida.

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Además de que su carisma la ha colocado como una de las participantes más queridas del público, por lo que desde su estreno es considerada una de las grandes sorpresas de esta temporada.

Actualmente, la guapísima Alicia Machado tiene 44 años y es conocida por sus diferentes facetas como actriz, conductora y hasta empresaria; sin embargo, los inicios de su carrera artística se remontan hasta la década de 1990 cuando se desenvolvió como modelo en la élite de los concursos de belleza, los cuales llegó a encabezar por su espectacular presencia.

Yoseph Alicia Machado Fajardo es el nombre completo de la actriz, quien nació el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, Venezuela, tiene ascendencia española y cubana. Desde muy pequeña mostró interés por diversas expresiones artísticas como el baile, la actuación y hasta el canto.

La carrera de Alicia Machado

Durante su juventud, comenzó a participar en diversos certámenes de belleza locales; fue en 1995 cuando participó en Miss Venezuela y, pese a que no era la favorita, logró coronarse en dicho certamen, por lo que en 1996 representó a su país en Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo.

En la competencia, Alicia Machado sorprendió al jurado por su belleza e inteligencia, por lo que logró arrasar en todas las competencias que se calificaron en el certamen y ganó la corona.

Alicia Machado también tuvo formación como actriz, por lo que incursionar en el mundo de las telenovelas no le resultó para nada complicado, para 1998 arrancó como protagonista en la telenovela de Venevisión llamada Samantha y en los años siguientes apareció en otras producciones.

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Actualmente, Alicia Machado tiene 44 años y es una de las participantes más fuertes en MasterChef Celebrity México.

