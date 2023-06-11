La competencia dentro de la cocina más famosa de México se intensifica semana tras semana, desafiando a los concursantes a superar sus límites y brindar platos cada vez más impresionantes.

Cada episodio se convierte en una emocionante prueba de habilidad, creatividad y resistencia. Sin embargo, para Gabriela Goldsmith, reconocida actriz y participante destacada, la oportunidad de convertirse en la MasterChef Celebrity de este año llegó a su fin abruptamente.

Tras varios momentos complicados, el Padre José de Jesús se convirtió en el quinto eliminado de la cocina más famosa de México, ya que no logró acertar en ningún platillo durante la noche.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El reto de este 11 de junio, sin duda, promete ser más desafiante que el de la semana pasada. Los espectadores y los 16 concursantes restantes están a la espera de conocer lo que tendrán que preparar en MasterChef Celebrity 2023.

Los participantes tuvieron el reto de hacer comida tradicional de feria, aunque para poder definir su platillo la suerte los tuvo que acompañar, pero no fue muy generosa con todos.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Tras una intensa batalla culinaria y una rigurosa evaluación a cargo de los implacables jueces, Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, solo los concursantes que hayan logrado destacar por su excelencia y deslumbrante creatividad en la cocina serán galardonados con el honor supremo: Subir al anhelado balcón.

Eduardo Capetillo Gaytán fue el mejor plato de la noche, seguido de Manu NNa que logró impactar los chef. Al igual que Irma Miranda, quien completó a los elegidos para subir al balcón en el primer reto de la noche.

Sin embargo, la sorpresa de la noche fueron los esquites de Jorge ‘Travieso’ Arce, por lo que acompañó a sus compañeros.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Los jueces siguen en su búsqueda de la perfección, por lo que evaluarán minuciosamente cada plato, buscando cualquier error o falta de excelencia. ¿Lograrán el Cibernético, Emir Pabón, Ivonne Montero, Lis Vega, Manu NNa, Padre Jóse de Jesús y Romina Marcos librarse del reto de hoy?

En el reto de salvación, donde los famosos tuvieron que adivinar la receta hecha por un hermoso grupo de niños, Ana Patricia logró hacerlo de forma correcta y subió al balcón.

Fabiola Campomanes fue la encargada de preparar la mejor paella, por lo que fue la elegida para subir al balcón. Ivonne Montero hizo lo propio con su platillo, por lo que evitó el reto de eliminación. Finalmente, Cibernético logró subir al balcón, siendo el último famoso de la noche en hacerlo.

Por lo tanto, Cositas, el Padre José de Jesús, Lis Vega, Paco Palencia, Mónica Dionne, Emir Pabón, Romina marcos y Jimena Longoria.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023?

Dentro de la ardiente cocina de MasterChef Celebrity, los concursantes se encuentran inmersos en una épica batalla culinaria, donde cada cada movimiento, cada elección de ingredientes y cada toque de sabor son cruciales para evitar quedar envueltos en la sombra implacable de la eliminación y mantenerse en la cocina más famosa de México.

El Padre José de Jesús tuvo una muy mala noche, pues no logró hacer una buena preparación, más en el reto de eliminación, donde tuvo que preparar ostiones.

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