MasterChef Celebrity: ¿Quién es el eliminado este domingo 4 de junio?

Cada domingo en punto de las 8 de la noche, los corazones de miles de fanáticos se desatan en un vendaval de emociones en la cocina más famosa de México, donde cada reto los puede poner en un gran riesgo de salir de MasterChef Celebrity 2023.

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Como en una montaña rusa, los sentimientos se desbordan, entrelazando los retos con la cocina más demandante. Cada momento es una prueba de fuego, donde los concursantes luchan por superarse y cautivar a los exigentes paladares de los jueces. En esta temporada, el espectáculo culinario ha dejado a todos sin palabras, pero con los nervios de punta.

¿Cuál fue el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

En esta emocionante competencia culinaria que reúne a destacadas personalidades del espectáculo, las emociones son tan auténticas, al igual que los deliciosos sabores que se presentan en cada plato.

Con cada desafío, la presión se intensifica y los jueces, Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, enfrentan la difícil decisión de eliminar a otro famoso de MasterChef Celebrity 2023, otorgándole un boleto para unirse a Alejandro Lukini, Pedro Prieto y el más reciente eliminado, Poncho de Nigris, cuyos sueños culinarios se quedaron atrás.

La noche fue un completo desastre para Gabriela Goldsmith, quien tuvo su peor participación dentro de la cocina más famosa de México, ya que la actriz no logró entregar un buen platillo en las tres oportunidades que tuvo, aunque en episodios anteriores había sorprendido a propios y extraños.

Gabriela Goldsmith tuvo el reto de preparar un platillo de la cocina francesa, donde no logró llegar al punto de sabor que buscan los chefs, por lo que tuvo que dejar su lugar en MasterChef Celebrity 2023.

¿Cómo fue la despedida de Gabriela Goldsmith este domingo 4 de junio?

El telón de la noche se alza para revelar un momento de asombro y desconcierto en MasterChef Celebrity 2023. La cruel expulsión caerá sobre uno de los valientes participantes, desgarrando los corazones de sus seguidores.

Gabriela Goldsmith fue la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity 2023, luego de tener que no logró llegar al sabor que los chefs esperaban, pues lo calificaron de simple.

A su salida, la actriz agradeció la oportunidad de ser parte de la cocina más famosa de todo México.

Gracias por todo, por todo el aprendizaje, por toda esta experiencia. La realidad, es que entré a esta gran oportunidad con muy poco acercamiento a la cocina…

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingo, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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