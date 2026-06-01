4 tips de la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 para que las crepas caseras queden suaves y deliciosas

Las crepas parecen una preparación sencilla, pero lograr que queden suaves ligeras, de buen sabor y con la textura perfecta no es tan simple. Esto porque se necesitan de algunos trucos para lograr que la mezcla tenga una buena consistencia y que la cocción sea uniforme para que se sienta exquisito con cada mordida, una misión que la Chef Lili Cuéllar tiene más que dominada y quiso compartirlo en su clase de MasterChef 24/7.

¿Cómo hacer que las crepas queden suaves? Los secretos de cocina de Lili Cuéllar ewn MasterChef 24/7

Dejar reposar la mezcla . Uno de los errores que muchas personas cometen al momento de preparar crepas, es no darle tiempo a la masa para que se integre perfectamente. Por esto es que lo mejor es darle al menos 20 minutos de reposo después de batir los ingredientes.



. Uno para que se integre perfectamente. Por esto es que lo mejor es darle al menos 20 minutos de reposo después de batir los ingredientes. Quitar todos los grumos . Ya sea que se use la licuadora, la batidora o un globo para hacerlo manual, es indispensable que todos los ingredientes de las crepas se disuelvan por completo. Así que antes de pasar al bowl para reposo, se tiene que checar que no haya grumos ni partes pastosas.



. Ya sea que se use la licuadora, la batidora o un globo para hacerlo manual, es indispensable que todos los ingredientes de las crepas se disuelvan por completo. Así que antes de pasar al bowl para reposo, se tiene que checar que no haya grumos ni partes pastosas. Usar la cantidad correcta de leche para una buena consistencia . Aunque hay quienes le ponen agua a la masa de las crepas para que rinda más, si se busca una consistencia suave y que esponje bien, se tiene que usar leche. Eso sí, la chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 recomienda que al hacer crepas no hay que excederse con la leche porque podría quedar muy pesada.



. Aunque hay quienes le ponen agua a la masa de las crepas para que rinda más, si se busca una consistencia suave y que esponje bien, se tiene que usar leche. Eso sí, porque podría quedar muy pesada. Poner las crepas a fuego bajo. Una vez que el sartén está bien caliente y con un poco de mantequilla untada para que no se pegue, se tiene que bajar el fuego y poner las crepas caseras en una intensidad baja. Esto dará tiempo suficiente para que la cocción sea pareja y se podrán voltear con facilidad.

Ya sea para un desayuno especial, un postre o un antojito dulce, estos secretos de cocina de la Chef Lili Cuéllar son infalibles para preparar unas crepas caseras muy ricas. Y para muestra, el hecho de que todos los participantes de MasterChef 24/7 se amontonaron para poder probar los deliciosos postres de la "Maestra del fuego".