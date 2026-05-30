La receta de hot cakes estilo marquesita de Lili Cuéllar, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7

La "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, Lili Cuéllar, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una deliciosa receta de hot cakes. La Chef, especialiasta en repostería, explicó que se trata de una preparación para quienes aman las marquesitas como ella, ya que entre los ingredientes destaca el queso de bola.

"Ahora quiero compartir contigo una de mis recetas favoritas. Si amas las marquesitas tanto como yo, esta versión en hot cakes te va a conquistar desde el primer bocado. Suaves, esponjitos y con ese delicioso toque de queso de bola que hace tan especial a este clásico yucateco", escribió la maestra en la red social.

Lili Cuéllar se puso muy estricta con los participantes de MasterChef 24/7|ESPECIAL

La receta de hotcakes de la maestra de MasterChef 24/7 Lili Cuellar

La también creadora de contenido gastronómico, Lili Cuellar, sorprendió a su comunidad con una práctica y deliciosa receta elaborada con ingredientes sencillos y un proceso fácil de seguir. Esta preparación, que ha llamado la atención de los seguidores de MasterChef 24/7, combina harina, leche, queso de bola y vainilla para lograr un resultado ideal para cualquier momento del día.

Si buscas inspiración culinaria y recetas caseras con un toque especial, las propuestas de Lili Cuellar son una excelente opción para disfrutar en familia.

Ingredientes:



180 g de harina

1 cdta. de polvo para hornear

2 cdas. de azúcar

1 cdta. de sal

230 g de leche Carnation

1 huevo

1 cdta. de mantequilla derretida

1 cdta. de vainilla Vanillecouture

60 g de queso de bola rayado

Procedimiento:



Para batir usa un bowl + globo batidor. Utiliza un sartén antiadherente para cocinar.

Cuál es el queso de bola que recomienda la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026

El queso de bola que se usa en Yucatán es una de las joyas más curiosas de su gastronomía. Aunque es un ingrediente fundamental de la comida yucateca, su origen no es mexicano: se trata de un queso Edam importado de Holanda.

Es un queso de leche de vaca, de consistencia semidura, sabor ligeramente salado y un toque ácido. Su característica más famosa es que viene envuelto en una capa de cera roja para conservarlo.

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