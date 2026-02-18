Esta es la HORA DE CIERRE para registrarte al casting de MasterChef 2026 formato 24/7 HOY 18 de febrero

Una vez más el reality más esperado por los televidentes y amantes de la cocina llega a Tv Azteca y para la edición de este 2026 el formato cambia a 24/7 para acercar más a los cocineros con el público, por lo que si quieres ser parte de la historia que marcará México o conoces a alguien que le apasione la cocina no dejes de inscribiste al Casting Digital para que puedas ser uno de los afortunados por pelear por el mandil más codiciado.

¿Cuál es la hora límite para registrarme a MasterChef México 24/7 hoy 18 de febrero 2026?

Para poder llegar a la cocina más famosa de México debes iniciar con el proceso de inscripción para después avanzar a distintos filtros y llegar finalmente a ser uno de los afortunados en ser seleccionado. Este registro deberás hacerlo llenando un formulario y mandar un video como parte del Casting Digital, recuerda que tienes hasta las 11:59 pm de este 18 de febrero para poder hacer tu registro con calma.

¿En qué consiste el Casting Digital para MasterChef México24/7?

Como te lo mencionamos anteriormente, el primer paso para ser un participante de MasterChef México 24/7 es realizar un Casting Digital, en el cual deberás mandar un video en formato horizontal con una duración de 3 minutos, en él deberás contestar algunas preguntas que se te darán a conocer en la página de registro. Recuerda que no deber ser una gran producción mientas seas honesto, natural y demuestres tu pasión por la cocina e ingredientes es más que suficiente.

¿Dónde puedo inscribirme para ser parte de MasterChef México 24/7?

Sueñas con ser parte de los cocineros de MasterChef México 24/7 y no sabes si cumples con el perfil para ser uno de los seleccionados , no te preocupes por esto, ya que para esta edición la convocatoria esta abierta para todos aquellos que tengan la mayoría de edad, sin importar su oficio, género, profesión, sexo, si eres ama de casa, estudiantes, seas o no famoso.

Solo debes considerar que al ser un formato de 24 horas tendrás que pausar tu vida cotidiana por al menos 3 meses, así que no dejes pasar tu oportunidad y demuestra tu amor, talento y pasión por la cocina, para más información e iniciar tu registro visita la siguiente liga dando clic aquí. ¡Mucho éxito!