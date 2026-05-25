¿A qué hora comienza la gala de eliminación de hoy 24 de mayo de 2026 de MasterChef 24/7?

La tensión dentro de MasterChef 24/7 continúa creciendo y este domingo 24 de mayo de 2026 se vivirá la primera gala de eliminación que promete convertirse en una de las más intensas de la temporada. Después de una semana llena de conflictos, delantales negros y retos complicados, varios participantes llegan en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.

¿A qué hora qué hora comienza la gala de eliminación de hoy 24 de mayo del 2026 de MasterChef 24/7?

La transmisión comenzará a las 20:00 horas a través de Azteca UNO, donde los seguidores podrán conocer qué cocinero no logrará superar la presión del reto de eliminación. Además de la señal de televisión abierta, la gala también podrá verse completamente en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+.

La expectativa alrededor del programa aumentó considerablemente tras los acontecimientos de los últimos días. Desde los conflictos protagonizados por algunos participantes hasta las decisiones de los chefs durante los retos de pastel, risotto, entre otro más, el ambiente dentro del reality más famoso del momento se encuentra cada vez más tenso.

Actualmente, varios cocineros portan el temido delantal negro, distintivo que automáticamente los coloca en la cuerda floja rumbo al domingo de eliminación. En esta etapa de la competencia, cualquier error puede marcar la diferencia entre permanecer en el programa o despedirse definitivamente del sueño culinario.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Para votar, únicamente es necesario ingresar al portal oficial de MasterChef. Cada persona cuenta con 10 votos que pueden distribuirse entre distintos cocineros o concentrarse completamente en un solo participante.

Con emociones cada vez más intensas y una competencia que se vuelve más complicada semana tras semana, la gala de eliminación de este domingo promete dejar momentos decisivos para MasterChef 24/7 y sus participantes.

Y, ¿tú, a quién te gustaría ayudar a que siguiera dentro del Mundo MasterChef 24/7? No te olvides de votar y estar pendiente de la transmisión en vivo por Disney +.

