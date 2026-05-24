¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Diego Niño, Maestro del Fuego de MasterChef 24/7?

Además de convertirse en uno de los Maestros del fuego dentro de MasterChef 24/7, Diego Niño también es uno de los chefs mexicanos que actualmente encabezan una de las propuestas gastronómicas más sofisticadas de la Ciudad de México. Su cocina puede disfrutarse en La Diana, en donde es chef ejecutivo del restaurante Diana, ubicado dentro del hotel St. Regis sobre Paseo de la Reforma.

El chef ha explicado en distintas ocasiones que su intención es combinar lo mejor de la cocina mexicana con tendencias internacionales enfocadas en nutrición, sostenibilidad e ingredientes frescos. Por eso, gran parte del menú apuesta por productos locales, recetas tradicionales reinterpretadas y presentaciones contemporáneas.

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¿Cuánto cuesta comer en el restaurante del chef Diego Niño de MasterChef 24/7?

Comer en La Diana puede superar fácilmente los mil pesos por persona, dependiendo de lo que se ordene. De acuerdo con el menú digital del Restaurante Diana, para el desayuno cuenta con opciones a la carta o buffet, cuyo precio es de 775 pesos para adultos y 440 pesos para niños.

Dentro del menú matutino también aparecen opciones como tostadas de aguacate por 305 pesos, chilaquiles entre 320 y 390 pesos dependiendo de la proteína, además de hot cakes, waffles y pan francés con precios cercanos a los 345 pesos.

En la parte de platos fuertes, los precios comienzan. Un risotto de setas cuesta 500 pesos, mientras que opciones como el pulpo adobado alcanzan los 540 pesos y la pesca del día puede llegar a los 670 pesos. Para quienes prefieren cortes de carne, hay alternativas mucho más exclusivas como un filete de res Angus Prime de 870 pesos o un tomahawk de mil 765 pesos.

Los mariscos y entradas también forman parte importante de la experiencia. Hay tostadas de callo de hacha por 295 pesos, aguachile de rib eye por 450 y esquites con chicharrón de rib eye por 540 pesos, uno de los platillos más llamativos del menú.

En cuanto a postres, los precios rondan entre 220 y 250 pesos. Destacan opciones como el Pastel México con chocolate semiamargo y tequila, el cheesecake de queso de cabra o el tradicional arroz con leche acompañado de helado de canela.

Más allá de los precios, uno de los principales atractivos del restaurante es su terraza con vista a Paseo de la Reforma, donde los comensales pueden disfrutar una experiencia elegante en uno de los hoteles más exclusivos de la capital.