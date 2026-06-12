“Afuera hay compromisos, las parejas de MasterChef 24/7 se van a separar": Ricardo hace una fuerte predicción (VIDEO)
Ricardo y Luis platicaron acerca del futuro de los romances que han surgido en MasterChef 24/7 y esta fue su conclusión.
Esta noche, luego de un viernes de reto de salvación intenso, los cocineros regresaron al Mundo MasterChef 24/7, en donde comenzaron a compartir ideas y pensamientos. Luis y Ricardo decidieron hacer una fuerte predicción respecto a los nacientes romances del reality. ¿Estás de acuerdo con lo que opinaron?