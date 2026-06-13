Este fue el reto “imposible” que Ramahá le puso a Ixdit para que le perdone el haberlo herido en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ramahá aseguró que solo si Ixdit consigue esto, él podrá perdonarle lo que pasó esta noche en MasterChef 24/7.
Luego de que Ixdit recibiera un beneficios sorpresa en el que le informaron que podría salir a desayunar con uno de sus compañeros de MasterChef 24/7, Ramahá terminó indignado por ella, ya que esperaba que lo eligiera a él, sin embargo, la participante optó por la compañía de Emmanuel. Por todo esto, Ixtid le pidió perdón y le explicó la razones de su decisión, sin embargo, el artesano le puso una complicada condición para poder hacer las paces.