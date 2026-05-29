¿Hay problemas entre Julio y Antrax? Los cocineros comparten si existen rencillas tras la gala de mandiles negros

La designación de mandiles negros mantuvo la tensión al límite durante toda la gala, pues no solamente quedaron definidos los cocineros que corren peligro de salir del reality show el próximo domingo, sino que se presentaron algunas polémicas que no pasaron desapercibidas como los señalamientos de la Chef Zahie Téllez en los que cuestionó la amistad entre Carmen, Michelle y María; sin embargo, una que continuó generado reacciones en la transmisión 24/7 de MasterChef México fue una controversia ocurrida entre Julio y Antrax.

¿Hay una disputa entre Julio y Antrax?

Debido a que los cocineros vivieron un cambio drástico en la logística de la preparación de sus platillos, Julio y Antrax se vieron en la necesidad de tomar una decisión radical, pues luego de que les fuera revelado que competirían entre ellos y no en parejas (como originalmente tenían contemplado), tuvieron que decidir si estaban dispuestos a compartir los ingredientes que habían estipulado previamente.

Tras una visita de los Chefs, Antrax confirmó que Julio tomó la decisión de no compartir la proteína que habían planeado en conjunto, por lo que tuvo que hacer lo puedo con lo que tenía.

De regreso al Mundo MasterChef 24/7, Antrax mostró su molestia (aunque en cierto tono de broma) con Jazmín, pues le hizo saber a su compañera que en realidad Julio tenía dos proteínas (pescado y proteína) y que haberle dado una, no le hubiera afectado en nada. Además afirmó que la acción fue sinónimo de "no competir en las mismas condiciones" y que "es tener miedo, ser cobarde y poco hombre".

Por otro lado, algunos de los aliados de Julio le preguntaron cómo estaba la situación con Antrax, a lo que dejó ver que había una especie de acuerdo en ese momento de hacer todo lo posible con tal de subir al balcón, aunque al final no ocurrió con el ganador.

¿Será que en realidad sí exista un problema entre ambos y se verá próximamente?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Claudia, Pablo, Arturo, Daniela y Michelle como los nuevos participantes salvados de la semana.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.