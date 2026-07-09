Antrax y Jazmín hacen una cápsula del tiempo “con bonita letra” de sus mejores momentos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros del reality show realizaron la dinámica por escrito debido a que han pasado por “días muy duros” y “semanas muy difíciles”
A unos minutos de que comenzara la gala de delantales negros de MasterChef 24/7, Antrax y Jazmín decidieron hacer una cápsula del tiempo de los mejores momentos que han vivido en el reality show debido a que han pasado por “días muy duros” y “semanas muy difíciles”.