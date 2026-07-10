“Tal vez me voy yo": Camila reacciona a la presencia de todas las “Guapas del barrio” en el reto de eliminación (VIDEO)
La cocinera también le compartió al público el tatuaje que se hará en honor al grupo creado en MasterChef 24/7
Luego de que todos los integrantes de las “Guapas del barrio” consiguieran mandiles negros, Camila le compartió al público que sintonizaba la transmisión 24/7 del reality show el tatuaje que se hará en honor al grupo al que pertenece y que piensa que podría ser la siguiente en abandonar la competencia culinaria.