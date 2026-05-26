Arturo usa el poder del “Pin del chef” y elige a 3 cocineros para que hagan TODA la limpieza en MasterChef 24/7

El tema de la limpieza sigue siendo un tema controversial en MasterChef 24/7, pero las cosas podrían cambiar por completo con la primera decisión de Arturo como líder de la semana. Todo porque inicialmente quedaron en repartirse las tareas un día a la semana por equipos, pero al final tuvo que designar solo a 3 personas para que sean las que se encarguen de lavar los trastes y dejar todas las estaciones impecables.

Fue así que Arturo eligió a Lula, Jazmín y Flor como las integrantes del "escuadrón de la limpieza", que en la semana 1 estuvo conformada por Ricardo, Camila y Luis durante el "mandato" de Julio como el primer ganador de la temporada 2026. De modo que desde hoy 26 de mayo hasta el martes 3 de junio, deberán supervisar que no haya caos ni en las instalaciones ni en la cocina, para así evitar nuevos regaños de los chefs.

Para qué sirve el "Pin del chef" en MasterChef 24/7 y cómo se gana

El codiciado "Pin del chef" es muy importante porque implica ventajas y beneficios en MasterChef 24/7 por encima del resto de los participantes. Uno de los más importantes es la inmunidad, ya que esto vuelve inmune a caer en los delantales negros y terminar en riesgo durante los domingos de eliminación.

Los que quieren ganarlo deben destacar en las pruebas de los lunes y convencer a los chefs de que sus platillos son superiores. En esta ocasión, Arturo fue elegido mediante una votación con el resto de los cocineros. Esto ya que si bien ganó la prueba en equipo junto a Luis y María, sus compañeros lo apoyaron para que él se quedara con todo el poder.

¿A qué hora pasan MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7

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