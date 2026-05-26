Los participantes de MasterChef 24/7 pasaron una mala noche tras la victoria de Arturo por el “Pin del chef”

Los lunes son cruciales en MasterChef 24/7 y pueden cambiar el rumbo de la competencia de un momento a otro, ya que es en estos días cuando está en juego el "Pin del chef". Fue así que los cocineros se enfrentaron a un reto en equipos de 3 personas y, después de la evaluación de los chefs y una votación casi unánime, Arturo se consolidó como el nuevo líder después del trabajo que hizo Julio.

Sin embargo, las cosas en el Universo MasterChef no estuvieron tan tranquilas después de esta prueba tan intensa y el insomnio se hizo presente con varios de los participantes. Y uno de los más afectados fue Antrax, quien no se despertó con el mejor humor porque se habría tardado en conciliar el sueño por el ruido que hacen los demás y hasta reprochó que sigan usando el gimnasio en la madrugada.

¿Experiencias paranormales en MasterChef 24/7? La inquietante anécdota de María

Otra de las que logró dormirse hasta muy tarde fue María, quien contó durante el desayuno que primero fue porque estuvo platicando con sus compañeros. Lo que no se esperaba es que tendría una experiencia escalofriante, cuando supuestamente escuchó que había un duende rondando. Y al final de la conversación, coincidieron en que deberían irse a la cama más temprano para descansar mejor.

Esta no es la primera vez que los cocineros de MasterChef 24/7 hablan de sucesos fuera de lo normal en las instalaciones. Apenas el fin de semana pasado, Michelle le aseguró a Nash que junto a Carmen escuchó ruidos extraños en la noche, como si hubiera una cabra cerca y que mientras dormía sintió que "se le subió el muerto" en repetidas ocasiones.

¿Por qué Arturo ganó el "Pin del chef" en la semana 2 de MasterChef 24/7?

El triunfo de Arturo como nuevo líder de la segunda semana en MasterChef 2026 se dio gracias al trabajo que hizo como equipo de Luis y María. Esto porque su platillo conquistó el paladar de los jueces y superó por mucho al de los demás grupos, por lo que les otorgaron el gane.

Mientras que la decisión para que el cocinero jaliciense se convirtiera en el portador del "Pin del chef" fue con una votación en la cocina más famosa de México. De modo que casi la mayoría de participantes votaron para que Arturo se quedara con estos beneficios y todavía falta descubrir cómo los usará.