Por qué los zapatos abiertos están prohibidos en la cocina de MasterChef 24/7 y qué calzado debe usar un chef

Para trabajar en una cocina profesional se necesita mucho más que saber hacer recetas deliciosas y aspectos como la disciplina son indispensables para hacer un buen trabajo. Entre las reglas principales de MasterChef 24/7, está el seguir el código de vestimenta recomendado para preparar alimentos , como por ejemplo no usar nunca zapatos abiertos.

Esto se debe principalmente a aspectos de seguridad, ya que durante el ritmo acelerado entre preparaciones, pueden existir incidentes como el derrame de líquidos calientes o la caída de utensilios filosos. De modo que cuando se usan calzados como las chanclas o sandalias en una cocina, los pies quedan expuestos a quemaduras, cortes y golpes, así como a caídas por la falta de correcto soporte.

¿Qué zapatos tienen que usar los cocineros de MasterChef 24/7?

De manera general, todas las personas al interior de una cocina profesional, como la de MasterChef 24/7, tienen que llevar calzado con buenos antiderrapantes en las suelas para pisos mojados o con restos de grasa, cerrados para protección y ergonómicos para estar cómodos en las jornadas tan extensas.

Los zapatos para una cocina profesional deben ser cerrados, ergonpomicos y resistentes al calor|ESPECIAL

En este sentido, entre los modelos de zapatos adecuados para los profesionales de la gastronomía, están los zuecos profesionales que cubren los pies y brindan un buen soporte a todo el cuerpo. Se trata de los modelos gruesos que parecieran estar hechos de goma, pero que en realidad son bastante resistentes, seguros de usar, resistentes al calor y fáciles de limpiar.

¿Por qué las chanclas NO están permitidas en MasterChef 24/7?

Además de todas las razones de seguridad por las que es indispensable que los trabajadores al interior de una cocina profesional (desde chefs hasta lavaplatos) porten calzado cerrado, el uso de chanclas está rotundamente prohibido en MasterChef 2026 por cuestiones de higiene, otro de los aspectos fundamentales para un correcto funcionamiento de estos espacios.

La chef Isabel Carvajal sacó a Emmanuel de su clase debido a que se encontraba inadecuadamente vestido en short y camiseta y también le pidió a Daniela que se peinara. 🫨#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

Acceso Total en… pic.twitter.com/0LmHk4AJKn — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 26, 2026

De acuerdo con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM - 251 - SSA1 - 2009, se exige el uso de zapatos abiertos en las cocinas para garantizar la inocuidad de los alimentos preparados, así como para la prevención de riesgos laborales. Por lo que al estar en la cocina más famosa de México, los participantes de MasterChef 24/7 deben evitar ir a clases con sandalias, tal como le pasó a Emmanuel, lo que le valió ser expulsado de la lección con la chef Isabel Carvajal.

