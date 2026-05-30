Esta es la verdadera razón por la que no está permitido usar camisetas sin mangas en la cocina de MasterChef 24/7

Cuando vemos a los participantes de MasterChef 24/7 correr entre estaciones, preparar platillos a contrarreloj y enfrentarse a duras evaluaciones con los jueces, es fácil pensar que los looks que llevan puestos es únicamente por cuestiones de imagen. Sin embargo, en realidad existe un estricto código de vestimenta que debe respetarse por motivos de higiene y seguridad, como la prohibición de usar camisetas sin mangas en una cocina.

La razón principal detrás de este lineamiento, es el hecho de que la ropa que cubre una buena parte del cuerpo ayuda a mantener la piel protegida de incidentes como quemaduras, derrames, salpicaduras y cortes, que son bastante frecuentes en este tipo de entornos. De modo que al llevar los hombros y brazos descubiertos, aumenta el riesgo de sufrir estas problemáticas.

Los participantes de MasterChef 24/7 deben respetar el código de vestimenta|ESPECIAL

¿Por qué no es higiénico llevar los brazos descubiertos en MasterChef 24/7?

En cuanto a la higiene, los chefs profesionales y los cocineros de MasterChef 24/7 no pueden usar camisetas de tirantes durante la preparación de alimentos por el sudor, ya que el cuerpo suele transpirar de la zona de las axilas cuando está en ambientes muy cálidos y en constante movimiento. Sin mencionar que esta área también tiene vello, por lo que acumula esta secreción y, en el peor de los casos, un pelo podría terminar dentro de las preparaciones.

Los errores en la vestimenta de Emmanuel por los que quedó fuera de una clase en MasterChef 24/7

El mejor ejemplo de esta temporada 2026 sobre la importancia de seguir las indicaciones al pie de la letra y respetar los codigos de vestimenta para una cocina profesional, es lo que le pasó a Emmanuel de MasterChef 24/7. Esto porque llegó a una clase con la chef Isabel Carvajal usando pantalones cortos, camiseta de tirantes, chanclas y el pelo suelto, todos inadmisibles en un espacio donde se preparan alimentos.

Por esta razón fue que se determinó que se le expulsara de una de las lecciones impartidas por los "Maestros del fuego", con la premisa de que o se cambiaba o se perdía toda la clase. De modo que el deportista se apresuró a cambiarse para así ponerse la ropa adecuada para una cocina profesional, que considera playeras con manga, pantalones largos, zapatos cerrados y el cabello perfectamente recogido.