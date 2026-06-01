Camila se convierte en la tercera SALVADA de hoy 31 de mayo del 2026 de MasterChef 24/7

La competencia sigue avanzando en MasterChef 24/7 y cada decisión de los jueces puede cambiar el rumbo de los participantes. Durante la emisión de este domingo 31 de mayo, Camila logró asegurar su permanencia una semana más dentro del reality culinario al convertirse en la tercera salvada de la noche, un reconocimiento que llegó después de presentar una propuesta inspirada en la cocina tradicional mexicana.

En esta ocasión, los participantes enfrentaron un reto que puso a prueba su creatividad y conocimiento de la cocina mexicana. La misión parecía sencilla, pero escondía una gran dificultad: preparar una salsa capaz de complementar y realzar el sabor de unos tacos de canasta, uno de los antojitos más populares del país.

Camila de MasterChef 24/7

Lejos de confiarse, Camila apostó por una salsa molcajeteada, una preparación tradicional que destacó por su equilibrio de sabores y por la forma en que logró acompañar el platillo principal. Aunque las salsas suelen verse como un complemento, en esta prueba se convirtieron en las verdaderas protagonistas, ya que los jueces evaluaron qué tan bien funcionaban junto a los tacos.

Al momento de la degustación, los chefs analizaron cuidadosamente cada detalle y concluyeron que fue la mejor salsa de la noche. Minutos después llegó la recompensa. El nombre de Camila fue anunciado como una de las mejores de la prueba, convirtiéndola oficialmente en la tercera salvada de MasterChef 24/7 este 31 de mayo. La decisión le permitió subir al balcón y observar con mayor tranquilidad el desarrollo del resto de la competencia.

Gracias a su desempeño de esta noche, Camila no solo se ha ganado la simpatía del público, también ha conseguido demostrar que ha puesto empeño en sus clases y ha mostrado resultados favorables en este tipo de retos. Así que esta noche logró decirle adiós al delantal negro en MasterChef 24/7.

