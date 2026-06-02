¿Indirecta para Daniela? Carmen está inconforme con su derrota en MasterChef 24/7 y dice que cambiará su estrategia

La semana 3 de MasterChef 24/7 empezó con todo y los nervios estuvieron a tope por la prueba por el Pin del chef. Sin embargo, los resultados no fueron del agrado de todos los cocineros, como le pasó a Carmen, quien consideró injusto que su platillo no fuera considerado entre los mejores, incluso si ella se está arriesgando a innovar con sus recetas.

Y decidida a que esto cambie en las próximas pruebas, Carmen sentenció que de ahora en adelante hará solamente tamales, ya que considera que estas comidas han tenido mayor preferencia. Lo más llamativo de estas palabras fue que lo dijo enfrente de Daniela, que justamente pasó a la etapa final del reto gracias a que preparó un tamal con chile relleno junto a Ramahá.

Quién ganó el Pin del chef en MasterChef 24/7

La competencia por el Pin del chef fue en parejas y los participantes de MasterChef 24/7 hicieron equipo con las personas que Camila eligió por un premio que le dio la Chef Isabel Carvajal. En esta dinámica, también tuvieron que cocinar tomados de las manos, lo que puso a prueba su habilidad y capacidad para resolver situaciones inesperadas.

Los ganadores de esta prueba fueron Ramahá y Daniela por su exquisito tamal, lo que les dio la oportunidad de enfrentarse con una cocinada más. Mientras que Flor tambiénn pudo competir porque fue la participante más votada por el público y, finalmente, entregó un platillo que conquistó el paladar de los chefs y se consolidó como la dueña del Pin del chef.

@masterchefmx Flor ganó el Pin del Chef, esta semana tendrá que tomar fuertes decisiones. 💖 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Cual es la ventaja que tendrá Flor el viernes de salvación en MasterChef 24/7

Como en MasterChef 24/7 las sorpresas nunca terminar, el Pin del chef tendrá diferentes beneficios que Flor podrá usar a su favor. Aunque sin duda, el más valioso es que podrá intercambiar delantal negro con uno de sus compañeros el viernes. Es decir, si ella queda en riesgo de eliminación, tendrá chance de quitarle su lugar en el balcón a alguno de los participantes que ya están salvados.