Carmen y Ramahá vuelven a protagonizar pelea en MasterChef 24/7 luego de perder el reto este miércoles (VIDEO)

El Mundo MasterChef 24/7 está que arde luego de que las cosas se salieran de control durante el miércoles de batalla de equipos, en donde el equipo rojo, capitaneado por María, tuviera dificultades para enfrentar el reto, y al final, obtuviera solo dos votos por parte de los comensales. Por lo anterior, Ramahá y Carmen volvieron a tener roces derivados de esta noche. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos,