Luis rompe en llanto con Carmen en MasterChef 24/7 y este fue el motivo que lo ‘desarmó' (VIDEO)

Carmen terminó consolando a Luis, luego de que el cocinero se sintiera mal por haberse enojado durante el reto de la batalla por equipos este miércoles 17 de junio. El joven expresó que no le gusta enojarse ni que lo vean llorar, pero Carmen le respondió que es totalmente normal y tiene derecho a expresarse. Así se pusieron las cosas en el Mundo MasterChef 24/7.