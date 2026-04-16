Casting digital y presencial ofrecen las mismas oportunidades en MasterChef México 24/7; aún estás a tiempo de enviar tu material y convercer a los expertos con tu platillo

La cocina más famosa de México se prepara para lanzar su nuevo formato donde los participantes estarán siendo observados por el público las 24 horas de los 7 días de la semana, por lo que desde hace varios días ha comenzado a aceptar los castings de quienes desean ser parte de este formato que se estrena por primera vez en el país.

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MasterChef México 24/7 ha dado un giro inesperado para esta edición, ya que llevará la competencia a otro nivel por los nuevos retos y convivencias que llevarán al límite a los cocineros y para lograrlo la producción ya abrió su casting tanto digital como presencial para dar con los cocineros que se atrevan a demostrar su pasión y talento dentro de la cocina.

¿Cómo son los castings para ser parte de MasterChef México 2026?

Si eres de las personas que aún duda en participar en este reality culinario debes de saber que para avanzar en el proceso de selección debes iniciar con un registro a través de un formato que podrás encontrar aquí dando clic, después ingresa toda la información que se requiere para después pasar a subir el campó donde se pide un video donde detalles tu pasión por la cocina, así como demostrar tu verdadero personalidad.

Al realizar estos pasos ya estás participando directamente al casting digital, donde parte del equipo de producción se encargará de revisar cada material que se les haga llegar para dar con el participante correcto.

Asimismo, se realizó este 15 de abril de 2026 un casting presencial en las instalaciones de TV Azteca Ajusco, el cual fue convocado por el matutino Venga la Alegría, esto con el objetivo de ayudar a las personas que han presentado dificultades a la hora de registrarse, ya que algunos indicaron que no tienen familiaridad con la tecnología por lo que se les dificulta subir el video con las características que se requieren o que no cuentan con redes sociales y al no contar con estos datos no podían seguir con el registro.

Debido a estos comentarios Venga la Alegría ayudó a los participantes que acudieron a las instalaciones para que fueran grabados y este material se les hiciera llegar a la producción y el cual el analizarían para tomar importantes decisiones.

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¿Qué casting es más importante para ser parte de MasterChef México 2026?

Si eres de los participantes que piensa que ya no pudo acudir al casting presencial que se llevó acabo este 15 de abril de 2026, no te preocupes pues aún se esta recibiendo material a través del casting digital, así que toma esa cámara y demuestra por qué deberías ser seleccionado para ser parte de MasterChef Méxcio 24/7.

Asimismo, es importante recordar que todos los castings tanto presencial como digital tienen el mismo valor y todos los concursantes tienen las mismas oportunidades para ser considerados ya que la decisión final la darán los expertos de la cocina más famosa de México.