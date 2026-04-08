OFICIAL: Esta es la hora para presentarte en el casting de MasterChef 24/7 el próximo 15 de abril 2026

La cocina más famosa de México abre sus puertas para encontrar a su próximo gran chef, por lo que en las últimas horas se anunció que todos aquellos que buscan participar en el proceso de selección para finalmente obtener un mandil que será su boleto para ser parte del reality culinario que tendrá por primera vez un formato 24/7, podrán acudir al casting presencial que se llevará a cabo en este mes de abril.

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Recientemente, Venga la Alegría anunció que todos aquellos aspirantes que han tenido dificultades para mandar su casting digital a la producción de MasterChef México 24/7 mediante el formulario que se abrió en febrero tendrán la oportunidad de recibir la ayuda por parte de la producción del matutino para que puedan mandar su material audiovisual y no perder la oportunidad de ser parte del proceso de la selección.

¿Qué debo llevar para hacer el casting presencial de MasterChef México 24/7?

Como te lo mencionamos anteriormente, este casting presencial es para ayudar a aquellos participantes que han tenido dificultades para realizar el formato digital de inscripción, ya que en varias ocasiones el público ha mencionado que algunos de ellos no tienen redes sociales, por lo que no pueden avanzar en el proceso debido a que todos los campos se deben de rellenar.

A causa de que es un casting presencial enfocado en ayudar, los aspirantes deberán acudir a las instalaciones con su platillo ya preparado porque aquí solo se encargaran de emplatar y expresar ante las cámaras qué cocinaron, su modo de preparación, información personal y sobre todo deberán acudir con toda la actitud para demostrar por qué deberían ser parte de los cocineros seleccionados.

¿Cuándo y dónde será el casting presencial de MasterChef México 2026?

El casting presencial para formar parte de MasterChef México se llevará a cabo en el foro de Venga la Alegría, que se encuentra en Tv Azteca Ajusco, el próximo 15 de abril 2026 a las 9:00 de la mañana, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con todos los ánimos, pues esta es la gran oportunidad que estabas esperando.

Reiteramos, en caso de que no puedas acudir presencialmente y crees que cuentas con toda la información necesaria para participara través del formato y casting digital puedes hacerlo aquí dando clic.