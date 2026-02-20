¡PASO A PASO de como hacer el casting para MasterChef México 24/7!

MasterChef México está de vuelta y tú puedes formar parte de la cocina más famosa del país. Por eso, aquí te explicamos paso a paso cómo llenar el formato para el casting digital y no perder la oportunidad de demostrar tus habilidades culinarias en este nuevo formato 24/7.

¿Cómo entrar al casting digital de MasterChef 24/7?

Para participar necesitas llenar un formulario al que puedes acceder dando clic aquí. En este formulario te pedirán datos básicos y un pequeño video demostrando tu talento en la cocina.

Como recomendación, realiza el proceso desde una red WiFi estable para evitar problemas al momento de subir tu información y tu video.

¿Cómo llenar el formulario del casting digital de MasterChef 24/7?

Primero, deberás ingresar tu nombre, apellido y edad. Es importante que completes estos datos con seriedad y que proporciones información real.

Por cuestiones de contacto, también te solicitarán un número de teléfono. Este deberá ser válido y vigente; no intentes ingresar un número falso, ya que la plataforma no aceptará datos inventados.

Después, te pedirán un correo electrónico activo y algunos datos generales sobre la localidad donde resides actualmente.

Más adelante, entrarás a la parte más televisiva del proceso: te preguntarán si has participado anteriormente en algún programa de televisión y te solicitarán tus redes sociales como parte del proceso de inscripción.

El video: tu momento de brillar

Ahora sí, prepárate. Es momento de dar tu mejor pose y mostrar tu personalidad. Deberás grabar un video de mínimo 3 minutos en el que respondas las siguientes preguntas:

1. Cuéntanos por qué deberías ser parte de la nueva temporada de MasterChef. (Recuerda que en esta temporada el nivel de cocina sube drásticamente).

2. Relata tu historia personal en relación con la cocina.

3. ¿Cuál es tu nivel gastronómico? ¿Has tomado clases?

4. ¿Qué recetas preparas que consideres sobresalientes?

5. Describe los rasgos de tu personalidad que mejor te caracterizan.

6. En pocas palabras, dinos cómo te imaginas siendo participante de MasterChef.

7. ¿Cuáles serían tus mayores habilidades para generar contenido?

Una vez que edites tu video y prepares tus mejores respuestas, súbelo en el apartado final del formulario. Con todos tus datos completos, acepta los términos y condiciones y envía tu solicitud.

Después de esto, tu información formará parte del casting. Solo quedará esperar el llamado… ¡así que prepárate! Tu lugar en la cocina más famosa de México podría estar cada vez más cerca.