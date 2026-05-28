Claudia Lizaldi apoya en vivo a Camila luego de su ataque de ansiedad en MasterChef 24/7

Los momentos más emotivos dentro de MasterChef 24/7 no siempre ocurren frente a un platillo o durante las críticas de los chefs. A veces, las historias que más conectan con el público son las que muestran el lado más vulnerable y humano de los participantes, especialmente cuando hablan de las emociones que cargan fuera de la cocina.Es por ello que al inicio del miércoles de batallas por equipos en MasterChef 24/7 , Claudia Lizaldi, conductora del reality platicó con Camila respecto a un reciente ataque de ansiedad que sufrió durante un reto. La concursante aprovechó para agradecer a Claudia por el abrazo que le dio, así como a todos los compañeros que estuvieron pendientes de ella mientras atravesaba el complicado momento.

Incluso confesó que, en medio de la presión y el desgaste emocional que implica vivir dentro del reality, son precisamente sus compañeros quienes constantemente le recuerdan por qué sigue luchando dentro de MasterChef 24/7. “Todos los días me hacen recordar por qué sigo aquí”, comentó.

¿Qué le pasó a Camila de MasterChef 24/7?

Durante una reciente transmisión de Mundo MasterChef 24/7, Camila abrió su corazón al hablar sobre la crisis de ansiedad que sufrió en pleno reto culinario, situación que incluso la obligó a abandonar momentáneamente la cocina.

En medio de la presión del desafío, la chef Zahie notó su ausencia y cuestionó dónde se encontraba. Poco después se reveló que la participante había comenzado a sentirse mal emocionalmente y tuvo que ser revisada por el doctor del programa para estabilizarse. Aunque el momento fue complicado, logró recuperarse y regresar a la competencia con una frase que terminó conmoviendo tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality: “No es mi mejor día, pero no me voy a rendir”.

Camila habla de su crisis de ansiedad en MasterChef 24/7

Más tarde, dentro de Mundo MasterChef 24/7 , la concursante habló con Flor sobre las razones detrás de su nivel de autoexigencia y confesó que desde pequeña creció bajo estándares muy duros. “El hecho de cometer un error… soy muy dura conmigo misma, siempre trato de exigirme”, expresó visiblemente afectada.

También explicó que gran parte de esa presión viene de la relación con su mamá, quien fue muy exigente con ella durante su infancia. Mientras compartía cómo esa manera de crecer sigue impactando en la forma en que se trata a sí misma actualmente, Flor no dudó en acercarse para escucharla y abrazarla.

