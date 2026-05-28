Las reglas de higiene que MasterChef 24/7 obliga a seguir a los cocineros y deberías copiar en casa

En MasterChef 24/7 no todo se trata de cocinar rico, presentar platos bonitos o impresionar a los chefs con técnicas complicadas. La higiene dentro de la cocina más famosa de México también juega un papel fundamental y, de hecho, puede convertirse en motivo de fuertes llamados de atención frente a todos los participantes.

Durante uno de los episodios más recientes, la chef Isabel no dejó pasar varios errores relacionados con la limpieza y el orden en las estaciones de trabajo. Con la seriedad que la caracteriza, recordó a los cocineros que una buena sazón nunca será suficiente si no existe higiene dentro de la cocina.

Reglas de higiene de MasterChef 24/7 que deberías replicar en casa

Uno de los puntos que más destacó fue el pelo suelto mientras cocinaban. La chef le pidió a Claudia recogerse el pelo inmediatamente, dejando claro que este tipo de detalles no son negociables dentro de una cocina profesional.

Reglas de higiene en MasterChef 24/7

Y es que más allá de la estética, mantener el cabello recogido ayuda a evitar contaminación en los alimentos y transmite una imagen mucho más limpia y profesional. Algo tan simple puede hacer una enorme diferencia tanto en un reality como en cualquier cocina de casa.

Otro aspecto que llamó la atención fue el uso correcto del mandil. Portar adecuadamente el uniforme también forma parte de la disciplina en la cocina, especialmente porque refleja orden y compromiso con el trabajo.

Las manos limpias también fueron tema importante durante la jornada. Los cocineros deben lavarse constantemente las manos, especialmente después de tocar alimentos crudos, utensilios sucios o simplemente al cambiar de actividad dentro de la preparación.

Además, se pide mantener las estaciones impecables mientras cocinan, algo que suele complicarse cuando el reloj corre y la presión aumenta dentro de MasterChef 24/7. Sin embargo, el caos nunca debe convertirse en sinónimo de suciedad. “Si ven que son cochinos, no van a ir a su restaurante aunque hayan salido de MasterChef 24/7”, comentó la chef frente a los participantes, en una frase que rápidamente llamó la atención entre los seguidores del programa.

La observación no solamente aplica para quienes sueñan con abrir un restaurante, se trata de hábitos que cualquiera podría implementar en casa para cocinar de manera más segura y ordenada.