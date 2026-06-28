MasterChef 24/7 | Comienza MasterChef 24/7 con invitados especiales y un gran reto
nvitados especiales llegan para liderar a los equipos, mientras Antráx tiene una importante misión que marcará el inicio de la jornada.
La cocina más famosa de México abre sus puertas a una nueva jornada con invitados especiales que serán los líderes de cada equipo. Antes de comenzar el primer reto, Antráx tendrá la responsabilidad de formar los equipos, una decisión que podría influir en el desarrollo de toda la competencia.