Cómo hacer pastel de nuez con licor al estilo de MasterChef 24/7: receta, ingredientes y paso a paso

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 le dio el pase al balcón a los mejores cocineros, pero también los enfrentó a un exigente reto de repostería que los llevó al límite. Una de las recetas que los participantes recrearon en la cocina más famosa de México, fue la del pastel de nuez con licor, que en esta ocasión estuvo a cargo de Camila y Claudia.

@masterchefmx Los Chefs les explican a los cocineros el reto de esta noche: pasteles. 😋 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Receta de pastel de nuez con licor como el de MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho



120 gramos de harina

90 gramos de nuez molida

120 gramos azúcar

3 huevos

75 ml de aceite

7 g de polvo para hornear

15 ml de licor

El jugo de una naranja

Ralladura de naranja

Esencia de vainilla

Para "encamisar" los moldes



50 gramos de mantequilla

120 gramos de mantequilla

Preparación del bizcocho



Poner en la batidora el aceite y el azúcar, cuando esté bien integrado, agregar los huevos de a poco y seguir batiendo

Agregar el jugo de naranja, la ralladura, la vainilla y la nuez; con la pala de la batidora mezclar a velocidad media hasta que todos los ingredientes se integren

Sumar la harina y el polvo para hornear con delicadeza, batir hasta que la mezcla se vuelva homogénea.

Engrasar los moldes con mantequilla, poner papel encerado en la base y los lados y echar la mezcla a partes iguales

Llevar al horno a 180°C de 20 a 25 minutos; para checar la cocción hay que meter un palillo en el bizcocho y debe salir limpio

Una vez listos, desmoldar y dejar reposar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MasterChef México (@masterchefmx)

Para el ganache de chocolate blanco que va con el pastel de nuez y licor

150 gramos de crema batida

180 gramos de chocolate blanco

15 ml de whisky

Preparación



Fundir el chocolate a baño maría en un recipiente a prueba de calor, mover con una pala miserable y retirar cuando ya este derretido

Poner poco a poco la crema para batir e incorporar perfectamente

Agregar el whiskey hasta que todo se integre

Para la cobertura tipo buttercream suizo



300 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar refinada

100 gramos de claras de huevo

5 ml de esencia de vainilla

Preparación



Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl y disolver el azúcar

Pasar a la batidora y mezclar a velocidad alta hasta obtener un merengue de apariencia firme y brillante

Añadir la mantequilla de a poco mientras se bate hasta lograr una textura suave y cremosa

Agregar vainilla y seguir batiendo por aproximadamente un minuto

Para la decoración del pastel de la salvación en MasterChef 24/7

Preparación



Cubrir pastel con buttercream y moldear para que quede estético

Refrigerar hasta que esté firme

Separar el buttercream en varios bowls pequeños y pintar de los colores deseados; después poner en manga con duya para hacer pétalos

Moldear flores sobre papel encerado y refrigerar hasta que queden firmes

Sacar del refrigerador y decorar el pastel colocando las flores una por una con ayuda de la espátula

Esta fue una de las recetas más difíciles en el primer reto de salvación para los cocineros de MasterChef 24/7 por lo minucioso de la decoración. Aun así, hubo participantes como Ramahá y Emmanuel que conquistaron a los jueces con su excelente sazón y disciplina.