Cómo hacer pastel de nuez con licor al estilo de MasterChef 24/7: receta, ingredientes y paso a paso
Camila y Claudia unieron su talento en la cocina para la prueba por la salvación en MasterChef 24/7 , donde tuvieron que hacer pastel de nuez con licor.
El viernes de salvación en MasterChef 24/7 le dio el pase al balcón a los mejores cocineros, pero también los enfrentó a un exigente reto de repostería que los llevó al límite. Una de las recetas que los participantes recrearon en la cocina más famosa de México, fue la del pastel de nuez con licor, que en esta ocasión estuvo a cargo de Camila y Claudia.
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Receta de pastel de nuez con licor como el de MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho
- 120 gramos de harina
- 90 gramos de nuez molida
- 120 gramos azúcar
- 3 huevos
- 75 ml de aceite
- 7 g de polvo para hornear
- 15 ml de licor
- El jugo de una naranja
- Ralladura de naranja
- Esencia de vainilla
Para "encamisar" los moldes
- 50 gramos de mantequilla
- 120 gramos de mantequilla
Preparación del bizcocho
- Poner en la batidora el aceite y el azúcar, cuando esté bien integrado, agregar los huevos de a poco y seguir batiendo
- Agregar el jugo de naranja, la ralladura, la vainilla y la nuez; con la pala de la batidora mezclar a velocidad media hasta que todos los ingredientes se integren
- Sumar la harina y el polvo para hornear con delicadeza, batir hasta que la mezcla se vuelva homogénea.
- Engrasar los moldes con mantequilla, poner papel encerado en la base y los lados y echar la mezcla a partes iguales
- Llevar al horno a 180°C de 20 a 25 minutos; para checar la cocción hay que meter un palillo en el bizcocho y debe salir limpio
- Una vez listos, desmoldar y dejar reposar.
Para el ganache de chocolate blanco que va con el pastel de nuez y licor
- 150 gramos de crema batida
- 180 gramos de chocolate blanco
- 15 ml de whisky
Preparación
- Fundir el chocolate a baño maría en un recipiente a prueba de calor, mover con una pala miserable y retirar cuando ya este derretido
- Poner poco a poco la crema para batir e incorporar perfectamente
- Agregar el whiskey hasta que todo se integre
Para la cobertura tipo buttercream suizo
- 300 gramos de mantequilla
- 200 gramos de azúcar refinada
- 100 gramos de claras de huevo
- 5 ml de esencia de vainilla
Preparación
- Calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl y disolver el azúcar
- Pasar a la batidora y mezclar a velocidad alta hasta obtener un merengue de apariencia firme y brillante
- Añadir la mantequilla de a poco mientras se bate hasta lograr una textura suave y cremosa
- Agregar vainilla y seguir batiendo por aproximadamente un minuto
Para la decoración del pastel de la salvación en MasterChef 24/7
Preparación
- Cubrir pastel con buttercream y moldear para que quede estético
- Refrigerar hasta que esté firme
- Separar el buttercream en varios bowls pequeños y pintar de los colores deseados; después poner en manga con duya para hacer pétalos
- Moldear flores sobre papel encerado y refrigerar hasta que queden firmes
- Sacar del refrigerador y decorar el pastel colocando las flores una por una con ayuda de la espátula
Esta fue una de las recetas más difíciles en el primer reto de salvación para los cocineros de MasterChef 24/7 por lo minucioso de la decoración. Aun así, hubo participantes como Ramahá y Emmanuel que conquistaron a los jueces con su excelente sazón y disciplina.