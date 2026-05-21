Conoce a Claudia Ruiz, participante del Mundo MasterChef 24/7

El Mundo MasterChef 24/7 ya arrancó y con él, los retos pero también la oportunidad de conocer más de cerca la personalidad de los cocineros que están participando en esta nueva modalidad del reality. Una de las participantes que más conversación ha generado en redes sociales es Claudia Ruiz, originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Desde sus primeras apariciones dentro de la cocina más famosa de México, Claudia comenzó a llamar la atención por su carisma, actitud y forma de desenvolverse, pero su participación no solo ha generado emoción entre los fans del reality, también entre las personas cercanas a ella. Familiares y amigos comenzaron una campaña en redes sociales para impulsar su permanencia en la competencia, buscando sumar seguidores y apoyo para Claudia conforme avanzan los retos de MasterChef 24/7.

Aunque todavía queda camino por recorrer dentro de MasterChef 24/7, la participante de Ciudad Madero ya comenzó a construir una comunidad de seguidores que no pierde detalle de cada uno de sus momentos en pantalla, en donde ha demostrado ser una mujer de carácter, dispuesta a aprender y darlo todo para llegar a la meta.

¿Cómo ver MasterChef 24/7 en vivo?

La transmisión en vivo de MasterChef 24/7 puede seguirse a través de la plataforma de streaming Disney+, donde los fans tienen acceso al contenido del reality y a distintos momentos dentro de la cocina más famosa de México. Además, el programa también se transmite por televisión abierta a través de Azteca UNO.

Las emisiones regulares pueden verse de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, con episodios que tienen una duración aproximada de dos horas. Mientras tanto, los domingos se realiza la esperada gala de eliminación, uno de los momentos con mayor tensión dentro de la competencia, cuya transmisión suele extenderse cerca de tres horas.