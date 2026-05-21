Así puedes votar para elegir qué cocinero podrá subir al balcón de MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México ahora también le está dando poder al público. MasterChef 24/7 abrió oficialmente sus votaciones para que los seguidores del reality puedan decidir qué participante obtendrá uno de los privilegios más importantes dentro de la competencia: subir al balcón.

A diferencia de otras temporadas, este formato busca que la audiencia tenga una participación mucho más activa en ciertas dinámicas, influyendo directamente en el rumbo de algunos cocineros. Por eso, las votaciones ya se han convertido en uno de los temas más comentados entre los fans del programa.

Cómo votar en MasterChef 24/7

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir a los cocineros que subirán al balcón?

El proceso para votar es bastante sencillo y puede hacerse desde cualquier dispositivo, ya sea celular, computadora o tablet. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial: MasterChefmx.tv/vota. Una vez dentro, aparecerán las dinámicas activas disponibles ese día (hoy 20 de mayo, puedes elegir quién quieres que suba al balcón), ya que las votaciones irán cambiando constantemente dependiendo de los retos y decisiones del reality.

Después, solo tendrás que elegir a tu cocinero favorito y confirmar tu voto. Cada usuario cuenta con 10 votos para repartir entre los cocineros que quiera apoyar, así que muchos seguidores ya comenzaron a organizarse en redes sociales para impulsar a sus favoritos.

¿Quién ganó la Batalla por Equipos este 20 de mayo en MasterChef 24/7?

Mientras tanto, la competencia dentro de la cocina continúa elevando la tensión. Durante la Batalla por Equipos de este miércoles 20 de mayo, el equipo verde logró quedarse con la victoria tras un reto lleno de presión y contrarreloj.

La líder del equipo, Lula, obtuvo el derecho de subir directamente al balcón gracias al triunfo y además pudo elegir a tres compañeros para acompañarla. Los seleccionados fueron Ixdit, Diego y Ricardo, quienes lograron asegurar su lugar tras ganar el reto grupal.

