¡OFICIAL! El público ya eligió al tercer capitán de la primera semana de MasterChef 24/7

¡Ya es oficial! ¡Las votaciones han quedado cerradas y el público ha elegido a su favorito! Después del intenso martes de beneficio y castigo, donde Carmen y "Lula" se convirtieron en las primeras dos capitanas de MasterChef 24/7, la cocina más famosa de la televisión mexicana está lista para revelar quién se suma a la lista como tercer capitán de la semana. Por decisión del público, el último beneficio del capitán queda en manos de Jazmín.

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¿Cuáles son las dinámicas por día en MasterChef 24/7?

A lo largo de la semana, los participantes deberán enfrentarse a un reto diferente, en el que no sólo mostrarán sus habilidades culinarias, sino también su resistencia y estrategia para avanzar en la competencia y llevarse el título del mejor cocinero de la televisión mexicana. Dicho esto, las dinámicas establecidas por día quedan de la siguiente manera:



Lunes: Poder del Pin del Chef

Poder del Pin del Chef Martes: Beneficio y Castigo

Beneficio y Castigo Miércoles: Batalla por Equipos

Batalla por Equipos Jueves: Delantales Negros

Delantales Negros Viernes: Salvación

Salvación Domingo: Eliminación

¿Quiénes son los concursantes de MasterChef 24/7? Lista completa

Los 22 cocineros que ingresaron a las cocinas de MasterChef 24/7 el pasado 17 de mayo y que ahora luchan por convertirse en el mejor cocinero de la televisión son:



Alberto “Ramahá” Palomino

Ale Hervi

Alee López

Alex Durán

Arturo López

Axel Armijo

Bruno “Lancer” Bautista

Claudia Ruiz

Daniela Parra

Denisse Castillo

Diego Carrillo

Emmanuel Chiang

Ixdit Vega

Javier Guadalupe Lara

Julio Vázquez

La “Abue” Angie

Lourdes “Lula” Cruz

María del Carmen Ramos Calderón

Mauricio Riveroll

Nahieli “Nash” Jácome

Ricardo Cendejas Hernández

Pablo Villagrán

¿Cómo y dónde ver MasterChef 24/7?

Este año, las cocinas de MasterChef se reinventan con un formato 24/7. Los seguidores del aclamado reality de cocina podrán seguir el día a día de los participantes a través de la plataforma de streaming de Disney+ y el sitio web oficial de Azteca UNO. Las dinámicas por día se transmitirán en vivo a través del canal de Azteca UNO, en punto de las 8:30 p.m., de lunes a viernes; mientras que el domingo de eliminación arranca a las 8:00 p.m.