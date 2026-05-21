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¡OFICIAL! El público ya eligió al tercer capitán de la primera semana de MasterChef 24/7

¡Las votaciones cerraron y el público ya eligió! Conoce quién es el tercer capitán de la primera semana de MasterChef 24/7.

Jazmín - tercera capitana MasterChef 24/7

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Ya es oficial! ¡Las votaciones han quedado cerradas y el público ha elegido a su favorito! Después del intenso martes de beneficio y castigo, donde Carmen y "Lula" se convirtieron en las primeras dos capitanas de MasterChef 24/7, la cocina más famosa de la televisión mexicana está lista para revelar quién se suma a la lista como tercer capitán de la semana. Por decisión del público, el último beneficio del capitán queda en manos de Jazmín.

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¿Cuáles son las dinámicas por día en MasterChef 24/7?

A lo largo de la semana, los participantes deberán enfrentarse a un reto diferente, en el que no sólo mostrarán sus habilidades culinarias, sino también su resistencia y estrategia para avanzar en la competencia y llevarse el título del mejor cocinero de la televisión mexicana. Dicho esto, las dinámicas establecidas por día quedan de la siguiente manera:

  • Lunes: Poder del Pin del Chef
  • Martes: Beneficio y Castigo
  • Miércoles: Batalla por Equipos
  • Jueves: Delantales Negros
  • Viernes: Salvación
  • Domingo: Eliminación

¿Quiénes son los concursantes de MasterChef 24/7? Lista completa

Los 22 cocineros que ingresaron a las cocinas de MasterChef 24/7 el pasado 17 de mayo y que ahora luchan por convertirse en el mejor cocinero de la televisión son:

  • Alberto “Ramahá” Palomino
  • Ale Hervi
  • Alee López
  • Alex Durán
  • Arturo López
  • Axel Armijo
  • Bruno “Lancer” Bautista
  • Claudia Ruiz
  • Daniela Parra
  • Denisse Castillo
  • Diego Carrillo
  • Emmanuel Chiang
  • Ixdit Vega
  • Javier Guadalupe Lara
  • Julio Vázquez
  • La “Abue” Angie
  • Lourdes “Lula” Cruz
  • María del Carmen Ramos Calderón
  • Mauricio Riveroll
  • Nahieli “Nash” Jácome
  • Ricardo Cendejas Hernández
  • Pablo Villagrán

¿Cómo y dónde ver MasterChef 24/7?

Este año, las cocinas de MasterChef se reinventan con un formato 24/7. Los seguidores del aclamado reality de cocina podrán seguir el día a día de los participantes a través de la plataforma de streaming de Disney+ y el sitio web oficial de Azteca UNO. Las dinámicas por día se transmitirán en vivo a través del canal de Azteca UNO, en punto de las 8:30 p.m., de lunes a viernes; mientras que el domingo de eliminación arranca a las 8:00 p.m.

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