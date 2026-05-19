¿Quién gana el segundo capitán hoy martes 19 de mayo 2026 de MasterChef 24/7 en Privilegio y Castigo?

Han pasado solo dos días desde que MasterChef 24/7 dio su banderazo de inicio y las polémicas, el chisme y la destreza culinaria no se han hecho esperar, pues a tan solo un día de comenzada la primera semana, hoy, la contienda llega a la segunda contienda por la capitania.

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¿Qué es la contienda por la capitanía?

Dentro de una contienda culinaria como lo es MasterChef 24/7, el ganar la capitanía puede ser un premio o un castigo, pues los cocineros se enfrentarán y sus platillos serán juzgados por los chefs, para determinar cuál fue el mejor del reto y con ello ganar el beneficio.

Pero es importante tomar en cuenta que durante el 24/7, Javier Lara “La Chuleta Metalera” ganó el reto del sabotaje, el cual otorga el beneficio al ganador el cual otorga el beneficio al ganador de usar en las pruebas de cocina para afectar a uno de los cocineros y así evitar que resulte victorioso en las siguientes rondas, por lo que es muy valioso para no sufrir las consecuencias como perdedor.

No obstante, tanto el sabotaje como la capitanía pueden poner en entredicho a los ganadores o a los beneficiarios, pues en muchas ocasiones ha quedado en claro que el tener el poder de tomar decisiones puede ser complicado y, en muchos casos, encender la rivalidad y perjudicar a todos.

¿Cómo y cuándo ver MasterChef 24/7?

Esta nueva temporada la podrás ver en vivo por medio de plataformas de streaming (Disney Plus), mientras que la transmisión en directo de píldoras podrás disfrutarla por Azteca UNO Azteca UNO y todas nuestras redes sociales. Los programas en directo y resúmenes diarios se emiten de lunes a viernes en el horario estelar de las 8:30 p.m., mientras que el domingo de eliminación comenzará a las 8:00 pm.