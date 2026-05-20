¿Quién gana la Batalla por Equipos hoy 20 de noviembre del 2026 en MasterChef 24/7? ¡OFICIAL!

MasterChef 24/7 no ha dejado un solo día de su semana de estreno sin emociones fuertes, pues, desde castigos, regaños, reconcomios y hasta retos con guantes de box, la transmisión en vivo ha tenido de todo y hoy llega con una nueva recompensa. No obstante, la duda que se mantiene entre los fanáticos del reality culinario es la misma: ¿Quién ganará la Batalla por Equipos de hoy 20 de mayo del 2026?

Ahora lee: Carmen y “Lula” son reconocidas por los Chefs como los mejores platillos de la noche y se llevan la capitanía

¿Qué se disputa hoy 20 de mayo dentro de MasterChef 24/7?

Hoy miércoles 20 de mayo del 2026, la contienda culinaria más importante de México pondrá en juego una de las ventajas más importantes de la semana, la cual se disputará por equipos. Este tipo de enfrentamientos es indispensable dentro de una cocina, pues no solo obligará a los concursantes a sacar sus mejores dotes, sino que también les enseñará a manejar el estrés, seguir órdenes para crear una receta exitosa y, sobre todo, a manejar la tolerancia.

¿Qué significa ganar la Batalla por Equipos?

Dentro de una contienda como lo es MasterChef 24/7, ganar cada beneficio no siempre es la mejor opción, pues tanto los jueces como los participantes han mencionado que el tener el poder de tomar o delegar decisiones puede en ocasiones resultar contradictorio.

¿Quién ganó el reto de la semana pasada?

La noche de ayer 19 de mayo del 2026, Carmen y "Lula" fueron las galardonadas con el reconocimiento de "capitanas" tras ganar un reto en el que conquistaron a los Chef con solo 25 minutos para preparar los platillos.

La contienda por la Capitanía estuvo marcada por diversos momentos llenos de adrenalina, pues El Chef Pnocho no dejó pasar la oportunidad de llamar la atención a todos los participantes por el desorden dentro de las áreas de trabajo, advirtiendo que se debe tener más cariño a lo que se hace.