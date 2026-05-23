Conoce la lista completa de cocineros por los que puedes votar para darles una ventaja en MasterChef 24/7

La competencia en el Mundo MasterChef 24/7 no solo se vive dentro de la cocina, también fuera de ella. Ahora, los seguidores del reality tienen nuevamente la oportunidad de influir directamente en el rumbo del programa gracias a las votaciones especiales que ya se encuentran disponibles y que podrían otorgarle una importante ventaja a uno de los cocineros.

Una de las cosas más emocionantes, es que la votación está abierta para varios de los concursantes más comentados de la temporada. Los nombres disponibles son:

María, Nash, Flor, Jazmín, Camila, Ántrax, Daniela, Arturo, Ramahá, Claudia, Emmanuel y Pablo, quienes actualmente continúan luchando por mantenerse dentro de la cocina más famosa de México.

Vota por una ventaja para tu favorito.

¿Cómo votar para darle una ventaja a tu participante favorito en MasterChef 24/7

A través de la dinámica habilitada por la producción, el público puede elegir a su participante favorito para que obtenga una importante ventaja sobre el resto de los concursantes. Aunque todavía no se revela exactamente cuál será el beneficio, este tipo de ventajas suelen convertirse en elementos clave durante los retos más complicados de la semana.

Para participar en la dinámica, los usuarios únicamente deben ingresar al sitio oficial de votaciones de TV Azteca MasterChef y seleccionar al cocinero que desean apoyar. El proceso es rápido y podría tener un impacto importante en los próximos episodios.

Con la competencia entrando en una etapa cada vez más complicada, recibir una ventaja del público podría convertirse en el impulso necesario para sobrevivir una semana más dentro de MasterChef 24/7.

¿Cómo ver MasterChef 24/7 en vivo?

Si quieres seguir cada momento de MasterChef 24/7 en tiempo real, existen distintas opciones para ver el programa completamente en vivo. La transmisión principal se realiza de lunes a viernes a las 8:30 de la noche a través de Azteca UNO , donde los fans pueden disfrutar los retos, discusiones y eliminaciones dentro de la cocina más famosa de México.

Además, quienes prefieren verlo desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV también pueden seguir el reality en tiempo real todo el día, mediante la plataforma de streaming Disney+.

